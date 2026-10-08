Νέο ραντεβού στους δρόμους της Γαλλίας δίνουν σήμερα μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικά συνδικάτα, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία της Βαστίλης, ενώ νωρίτερα προγραμματίζονται αντίστοιχες δράσεις σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η σημερινή ημέρα κρίνεται καθοριστική, καθώς θα καταδείξει εάν το κίνημα διαμαρτυρίας θα σκληρύνει τη στάση του ή εάν η συμμετοχή θα εμφανίσει σημάδια κάμψης, δεδομένου ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Τραυματισμοί, συλλήψεις και ζημιές

Ο απολογισμός των συγκρούσεων παραμένει βαρύς, από τις συγκρούσεις της Αστυνομίας με τους διαμαρτυρόμενους μαθητές. Οι εικόνες από επεισόδια στο Σεντ Ντενί έκαναν το γύρο του κόσμου, όπου ο Δήμαρχος μπήκε μπροστά για να προστατεύσει με το σώμα του τους μαθητές, από τις δυνάμεις καταστολής.

Από την αρχή των κινητοποιήσεων στις 28 Σεπτεμβρίου, έχουν καταγραφεί:

1.100 τραυματισμοί

6.547 προσαγωγές, με 5.060 συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί από την προηγούμενη Δευτέρα (το 87% αφορά ανηλίκους).

Σε υλικό επίπεδο, το κόστος των καταστροφών υπολογίζεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά 24 λύκεια παραμένουν κλειστά λόγω σοβαρών φθορών ενώ δεκάδες άλλα σχολεία έχουν υποστεί μικρότερες ζημιές.

Έρευνες για αστυνομική βία

Παράλληλα, αυξάνονται οι αντιδράσεις για τη στάση των αστυνομικών δυνάμεων. Η εσωτερική υπηρεσία της αστυνομίας διεξάγει 18 διοικητικές έρευνες για καταγγελίες βίας, ακρωτηριασμούς μαθητών και ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης. Μάλιστα, ένας αστυνομικός παραπέμπεται ήδη σε δίκη για τη χρήση λαστιχένιας σφαίρας που προκάλεσε την τύφλωση μαθητή στο δεξί μάτι.

Ως άμεσο μέτρο αποκλιμάκωσης της βίας, οι δυνάμεις ασφαλείας ανέστειλαν από την Τετάρτη τη χρήση χειροβομβίδων κρότου κατά των νεαρών διαδηλωτών.