Ένοχος για τον βιασμό μίας 21χρονης θαυμάστριάς του κρίθηκε ο Ράσελ Μπραντ, έπειτα από απόφαση του δικαστηρίου Southwark Crown Court. Η υπόθεση αφορά περιστατικό που έλαβε χώρα το 2009, όταν το θύμα είχε συναντήσει τον κατηγορούμενο αμέσως μετά την ολοκλήρωση μίας από τις παραστάσεις του στο Hammersmith Apollo.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Μπραντ παραπέμφθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, κατηγορούμενος για επτά περιπτώσεις σεξουαλικών αδικημάτων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εν λόγω πράξεις τελέστηκαν εις βάρος έξι διαφορετικών γυναικών κατά τη χρονική περίοδο από το 1999 έως το 2009.

Κατά την ίδια δικαστική διαδικασία, η οποία είχε ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου, ο 51χρονος απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε για άλλους δύο βιασμούς, καθώς και για μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί εξαρχής το σύνολο των κατηγοριών που του είχαν αποδοθεί, ωστόσο μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων από τους ενόρκους, ο δικαστής τον προειδοποίησε επίσημα ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με «ποινή φυλάκισης».

Η στάση της υπεράσπισης και τα επιχειρήματα της Εισαγγελίας

Σε όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η εισαγγελική πλευρά σκιαγράφησε με μελανά χρώματα τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου, με έναν Εισαγγελέα να χαρακτηρίζει τον Μπραντ ως αδίστακτο, υπολογιστικό και χειραγωγικό «σεξουαλικό αρπακτικό».

Από τη δική του πλευρά, ο 51χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά την ενοχή του, υποστηρίζοντας κατά την κατάθεσή του ότι σε νεαρότερη ηλικία είχε εμμονή με το σεξ και διήγε μία ζωή γεμάτη σεξουαλικές περιπέτειες και ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε εξαναγκάσει οποιοδήποτε άτομο να προβεί σε πράξεις ενάντια στη θέλησή του.

Οι στιγμές στην αίθουσα πριν και μετά την απόφαση

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το κλίμα στο ακροατήριο κατά τη διάρκεια ανάγνωσης της ετυμηγορίας. Λίγο πριν οι ένορκοι ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους, ο Μπραντ στράφηκε προς το μέρος της συζύγου του, Laura Gallacher, λέγοντάς της: «Λόρα, σ’ αγαπώ».

Η σύζυγός του, η οποία παρέμεινε στο πλευρό του υποστηρίζοντάς τον καθ’ όλη τη διάρκεια των δικαστικών συνεδριάσεων, παρακολουθούσε τη διαδικασία από το κοινό, κλαίγοντας και κρατώντας το χέρι μίας βοηθού.