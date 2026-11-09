Ποινή φυλάκισης 10 ετών και 6 μηνών επέβαλε το δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου στον ηθοποιό, κωμικό και τηλεοπτικό παρουσιαστή Ράσελ Μπραντ, έπειτα από την καταδίκη του για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο 51χρονος θα εκτίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ποινής που του επιβλήθηκε.

Η ανακοίνωση της ποινής ακολουθεί την ετυμηγορία των ενόρκων της προηγούμενης εβδομάδας, με την οποία ο Μπραντ κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μίας 21χρονης θαυμάστριάς του το 2009, περιστατικό που έλαβε χώρα μετά από παράστασή του στο Hammersmith Apollo, καθώς και για σεξουαλική επίθεση σε βάρος άλλων τριών γυναικών, σε αδικήματα που τελέστηκαν μεταξύ 2004 και 2009.

Το ιστορικό του κατηγορητηρίου

Ο Ράσελ Μπραντ είχε παραπεμφθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης τον περασμένο Οκτώβριο, αντιμετωπίζοντας συνολικά επτά κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα, τα οποία φέρονταν να διαπράχθηκαν εις βάρος έξι διαφορετικών γυναικών κατά την περίοδο από το 1999 έως το 2009.

Στην ακροαματική διαδικασία, η οποία είχε εκκινήσει στις 12 Οκτωβρίου:

Ο κατηγορούμενος απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που αφορούσαν δύο άλλους βιασμούς, καθώς και μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης.

Κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό της 21χρονης και τις τρεις σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο δικαστής τον είχε ήδη προειδοποιήσει αμέσως μετά την ανακοίνωση της ενοχής ότι επίκειται άμεση ποινή φυλάκισης.

Η αντιπαράθεση Εισαγγελίας και υπεράσπισης

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελική Αρχή παρουσίασε τη δράση του κατηγορουμένου με ιδιαίτερη σφοδρότητα, χαρακτηρίζοντας τον Μπραντ ως έναν αδίστακτο, υπολογιστικό και χειραγωγικό δράστη («σεξουαλικό αρπακτικό»).

Από την πλευρά του, ο 51χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Στην απολογία του υποστήριξε ότι σε νεαρότερη ηλικία είχε έντονη ζωή με εμμονή γύρω από το σεξ, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι ουδέποτε εξανάγκασε οποιοδήποτε άτομο σε πράξεις χωρίς τη συναίνεσή του.

Στο ακροατήριο επικράτησε έντονη συγκίνηση κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας. Λίγο πριν την τελική ανακοίνωση, ο Μπραντ στράφηκε προς τη σύζυγό του, Laura Gallacher, λέγοντάς της: «Λόρα, σ’ αγαπώ». Η σύζυγός του, η οποία παρέστη σε όλες τις συνεδριάσεις στηρίζοντάς τον, ξέσπασε σε λυγμούς στο κοινό κρατώντας το χέρι μιας βοηθού.