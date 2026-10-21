Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη συμπεριφορά του Ράσελ Μπραντ ακούστηκαν στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ, στο Λονδίνο, όπου συνεχίζεται η δίκη του 51χρονου Βρετανού ηθοποιού και κωμικού.

Ο Μπραντ κατηγορείται για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος έξι γυναικών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και μία κατηγορία άσεμνης επίθεσης για περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν από το 1999 έως το 2009.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος.

Η γνωριμία στο Hammersmith Apollo και η πρόσκληση στο καμαρίνι

Μία από τις καταγγέλλουσες περιέγραψε αναλυτικά την εμπειρία της μέσω βιντεοσκοπημένης κατάθεσης στην αστυνομία, η οποία προβλήθηκε στο δικαστήριο. Η γυναίκα ανέφερε ότι ήταν μεγάλη θαυμάστρια του Μπραντ και ιδιαίτερα ενθουσιασμένη όταν τον συνάντησε μετά από παράστασή του στο Hammersmith Apollo το 2009.

Ο κωμικός την ξεχώρισε μέσα από το πλήθος και την προσκάλεσε μαζί με μια φίλη της και ακόμη μία νεαρή γυναίκα για ποτό στα παρασκήνια.

Εκεί, όπως κατέθεσε, είχε στοματική σεξουαλική επαφή μαζί του, αλλά αρνήθηκε να προχωρήσει σε διείσδυση. Όταν βγήκε από το καμαρίνι νιώθοντας άσχημα, ο Μπραντ τη ρώτησε γιατί δεν ήθελε να κάνουν σεξ.

Όταν εκείνη απάντησε ότι είχε σύντροφο, ο ηθοποιός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποι δεν αποτελούν ιδιοκτησία κανενός. Στη συνέχεια ζήτησε το τηλέφωνό της και τις επόμενες ημέρες αποδείχθηκε ιδιαίτερα πειστικός, ώστε να την πείσει να επισκεφθεί την κατοικία του στο Χάμπστεντ.

«Τον παρακαλούσα να σταματήσει, αλλά δε σταματούσε»

Η γυναίκα παραδέχθηκε ότι πήγε στο σπίτι του γνωρίζοντας πως επρόκειτο να έχουν σεξουαλική επαφή. Μόλις έφτασαν στην κρεβατοκάμαρα, ο Μπραντ της ζήτησε να κάνει ντους και να βουρτσίσει τα δόντια της, υποστηρίζοντας ότι τα μαλλιά της είχαν περίεργη μυρωδιά. Η ίδια ανέφερε ότι αυτή η συμπεριφορά τη έκανε να νιώσει βρόμικη, εξανεμίζοντας τον αρχικό ενθουσιασμό της.

Αρχικά είχαν συναινετική κολπική σεξουαλική επαφή, την οποία όμως δεν απολάμβανε, νιώθοντας πολύ άβολα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Μπραντ προχώρησε σε πρωκτική διείσδυση χωρίς τη συναίνεσή της.

Η ίδια κατέθεσε ότι από τον έντονο πόνο δυσκολευόταν να αναπνεύσει και άρχισε να τον παρακαλεί δυνατά να σταματήσει, χωρίς εκείνος να ανταποκρίνεται. Όταν η επίθεση τελείωσε, περίμενε ότι θα της ζητούσε συγγνώμη. Αντί γι’ αυτό, φέρεται να της είπε «πρέπει να καθαρίσεις το χάλι που έκανες» και λίγο αργότερα ένας συνεργάτης του ζήτησε την αποχώρησή της.

«Βασάνιζα τον εαυτό μου για χρόνια»

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε τις σοβαρές ψυχολογικές και σωματικές επιπτώσεις που είχε το περιστατικό στη ζωή της. Αμέσως μετά απευθύνθηκε σε κλινική σεξουαλικής υγείας φοβούμενη μόλυνση από HIV, ενώ το επόμενο διάστημα εμφάνισε έντονο άγχος.

Όπως εξήγησε, δυσκολευόταν για χρόνια να διαχειριστεί το συμβάν και κατηγορούσε τον εαυτό της, επειδή είχε επισκεφθεί οικειοθελώς την κατοικία του κωμικού, παρόλο που η ίδια τόνιζε στο περιβάλλον της ότι ο Μπραντ την είχε τραυματίσει και δεν είχε σταματήσει όταν του το ζήτησε.

Καταγγελίες για επιθέσεις σε χώρους εργασίας

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, δύο ακόμη γυναίκες κατέθεσαν στο δικαστήριο προστατευμένες πίσω από ειδικό διαχωριστικό. Η πρώτη γυναίκα υποστήριξε ότι ο ηθοποιός τής επιτέθηκε βίαια ενώ εργαζόταν σε ραδιοφωνικό σταθμό το 2004 ή το 2005, πιέζοντάς την και φιλώντας την παρά τη θέλησή της. Εξήγησε ότι δεν είχε προχωρήσει τότε σε καταγγελία λόγω της κουλτούρας φόβου που επικρατούσε στα μέσα ενημέρωσης και της μεγάλης δημοφιλίας του Μπραντ.

Η δεύτερη γυναίκα, εργαζόμενη στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4, περιέγραψε περιστατικό του 2009 κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, όπου της ζητήθηκε να του κάνει μασάζ και εκείνος προέβη σε ανεπιθύμητες χειρονομίες μπροστά σε συνεργάτες του. Ο Ράσελ Μπραντ παρακολούθησε όλη τη διαδικασία από το εδώλιο του κατηγορουμένου, εμμένοντας στην ισχυρισμό της αθωότητάς του για το σύνολο των κατηγοριών.