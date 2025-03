Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λαιεν, παρουσίασε το σχέδιο για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών της ΕΕ, με το όνομα «ReArm Europe».

Όπως είπε η ίδια στην παρουσίαση, «ζούμε στους πιο σημαντικούς και επικίνδυνους καιρούς. Δεν χρειάζεται να περιγράψω τη σοβαρή φύση των απειλών που αντιμετωπίζουμε. Το πραγματικό ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι αν η Ευρώπη είναι έτοιμη να δράσει τόσο αποφασιστικά, όσο επιβάλλει η κατάσταση. Και αν η Ευρώπη είναι έτοιμη και ικανή να δράσει με την ταχύτητα και τη φιλοδοξία που απαιτείται».

Η ίδια αναφέρθηκε στις συναντήσεις των τελευταίων εβδομάδων – με πιο πρόσφατη την προχθεσινή στο Λονδίνο – με την απάντηση, όπως είπε, από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να είναι «ηχηρή όσο και σαφής».

Πιο συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε μια εποχή επανεξοπλισμού. Και η Ευρώπη είναι έτοιμη να αυξήσει μαζικά τις αμυντικές της δαπάνες. Τόσο για να ανταποκριθεί στη βραχυπρόθεσμη επείγουσα ανάγκη να δράσει και να υποστηρίξει την Ουκρανία, όσο και για να αντιμετωπίσει τη μακροπρόθεσμη ανάγκη να αναλάβει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική μας ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έγραψα σήμερα μια επιστολή προς τους ηγέτες ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί».

Όπως εξήγησε η ίδια, η επιστολή προς τους ηγέτες αποτελεί το σύνολο προτάσεων που επικεντρώνεται στο «πώς να χρησιμοποιήσουμε όλους τους χρηματοδοτικούς μοχλούς που έχουμε στη διάθεσή μας – προκειμένου να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη να αυξήσουν γρήγορα και σημαντικά τις δαπάνες για τις αμυντικές ικανότητες. Επείγοντα τώρα, αλλά και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας.Η πρόταση αυτή αποτελείται από πέντε μέρη».

