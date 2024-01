Τα πτώματα δύο άστεγων βρέθηκαν την Τρίτη (16/1) στη νήσο Λα Ρεϊνιόν, ανεβάζοντας στους τρεις τον αριθμό των νεκρών στο γαλλικό νησί του Ινδικού Ωκεανού, μετά το πέρασμα του κυκλώνα Μπελάλ.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν και το νησί Μαυρίκιο, όπου ήρθη ο κόκκινος συναγερμός το πρωί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στη Ρεϊνιόν, «δυστυχώς ανακαλύψαμε ακόμη δύο πτώματα, δύο άστεγους που αρνήθηκαν να πάνε στα καταφύγια έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών και Υπερπόντιων Εδαφών Ζεράλ Νταρμανέν.

Την Δευτέρα (15/1) χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άλλος άστεγος στο Σεν Ζιλ, στο δυτικό τμήμα της Ρεϊνιόν, κατά τις πρώτες ώρες του περάσματος του τροπικού κυκλώνα από τη νήσο των 870.000 κατοίκων.

Cyclone Belal brought torrential rain to Mauritius.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Residents were urged to remain alert after the worst of the storm had passed on Tuesday.https://t.co/8xyWy2cBPY pic.twitter.com/GTorZIpYHZ

— Sky News (@SkyNews) January 16, 2024