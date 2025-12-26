Ρεκόρ χιονοπτώσεων σημειώθηκε στο ιταλικό χιονοδρομικό κέντρο Πράτο Νεβόζο. Η περιοχή «θάφτηκε» στο χιόνι, με την κυκλοφορία των οχημάτων να είναι τρομερά δύσκολη, αλλά και επικίνδυνη.

Το Πράτο Νεβόζο, χιονοδρομικό κέντρο στην επαρχία Κούνεο της Ιταλίας, κατέγραψε τις τελευταίες ημέρες χιονόπτωση ρεκόρ, με περίπου 1,5 μέτρο χιονιού να πέφτει μέσα σε μόλις 24 ώρες, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Δείτε βίντεο:

Τα τοπικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το συνολικό ύψος χιονιού στο χιονοδρομικό κέντρο έχει πλέον φτάσει περίπου τα τρία μέτρα, το υψηλότερο στην Ευρώπη για τη φετινή σεζόν.

Οι εργασίες αποχιονισμού συνεχίζονταν όλο το 24ωρο, καθώς η έντονη χιονόπτωση συνεχιζόταν, ενώ οι σκιέρ απολάμβαναν ασυνήθιστα καλές συνθήκες ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Πλάνα δείχνουν μεγάλους σωρούς χιονιού να στοιχίζονται κατά μήκος των δρόμων που οδηγούν στο χιονοδρομικό κέντρο.