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Έναν περίπατο 400 μέτρων, αιωρούμενη 80 μέτρα πάνω από το έδαφος, πάνω σε ένα σχοινί τεντωμένο ανάμεσα στους υψηλότερους λόφους εξόρυξης της Ευρώπης, και χωρίς εξοπλισμό έκανε Γαλλίδα σχοινοβάτισσα.

Αυτό είναι το επίτευγμα της Τατιάνα Μπόσιο-Μπονγονγκά (Tatiana-Mosio Bongonga), η οποία εμφανίστηκε σε διοργάνωση στη μεταλλευτική λεκάνη του Πα-ντε-Καλαί, στη βόρεια Γαλλία.

Ένα πλήθος περίπου 9.000 θεατών την καταχειροκρότησε, παρακολουθώντας τη διαδρομή της 42χρονης με κομμένη την ανάσα.

«Ήταν μια όμορφη στιγμή», δήλωσε η ίδια μόλις ολοκλήρωσε τη διαδρομή.