Σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη δεδομένων, η Ινδία έχει περίπου 2.651 γεννήσεις ανά ώρα, ακολουθεί η Κίνα με 1.016 γεννήσεις ανά ώρα, ενώ τρίτη έρχεται η Νιγηρία με 857 γεννήσεις ανά ώρα, δείχνοντας ότι παρά τη φτώχεια, τα ποσοστά γεννήσεων παραμένουν υψηλά.

Η Ινδία έχει πολύ υψηλές γεννήσεις κυρίως λόγω μεγάλου πληθυσμού και παραδοσιακών αντιλήψεων, που ευνοούν τη δημιουργία πολύτεκνων οικογενειών. Πάρα πολλοί Ινδοί, εξακολουθούν να πιστεύουν πως:

• τα παιδιά βοηθούν οικονομικά την οικογένεια

• θεωρούνται στήριγμα για τους γονείς όταν μεγαλώσουν

• υπάρχει κοινωνική πίεση για γάμο και τεκνοποίηση

Στην Κίνα, τα πολλά παιδιά στο παρελθόν συνδέονταν με την παράδοση ότι η οικογένεια πρέπει να συνεχίζεται και να φροντίζει τους ηλικιωμένους. Σήμερα, παρότι η γεννητικότητα έχει μειωθεί, η αύξηση οφείλεται κυρίως στο πολύ μεγάλο πληθυσμό και στις νέες πολιτικές που επιτρέπουν περισσότερα παιδιά ανά οικογένεια.

Στη Νιγηρία, οι πολλές γεννήσεις οφείλονται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως στην περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαίδευση και αντισύλληψη, αλλά και στην πεποίθηση ότι τα πολλά παιδιά προσφέρουν βοήθεια στην οικογένεια και ασφάλεια για το μέλλον.

Ακολουθεί το Πακιστάν, με 786 γεννήσεις ανά ώρα, όπου έχει πολύ υψηλό δείκτη γονιμότητας (πολλά παιδιά ανά γυναίκα), κυρίως λόγω χαμηλότερης πρόσβασης σε εκπαίδευση και οικογενειακό προγραμματισμό σε αγροτικές περιοχές. Επίσης, ο πληθυσμός είναι πολύ νέος, ενώ οι γάμοι σε μικρή ηλικία είναι πολύ συχνοί, παράγοντες που «ευνοούν» την απόκτηση πολλών παιδιών.

Έπεται η Ινδονησία, με 512 γεννήσεις ανά ώρα, όπου ο τεράστιος πληθυσμός της χώρας αυξάνει τον αριθμό των γεννήσεων, ακόμη κι αν ο δείκτης γονιμότητας είναι μέτριος. Υπάρχουν ακόμα περιοχές, όπου τα νοικοκυριά επιλέγουν περισσότερα παιδιά, για οικονομική και κοινωνική ασφάλεια.

Σε «περίοπτη» θέση στην παγκόσμια κατάταξη, βρίσκεται το Κονγκό, με 499 γεννήσεις ανά ώρα, με έναν από τους υψηλότερους δείκτες γονιμότητας στον κόσμο λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε αντισύλληψη και εκπαίδευση. Η υψηλή παιδική θνησιμότητα οδηγεί πολλές οικογένειες στο να κάνουν περισσότερα παιδιά.

Παρά το χαμηλό βιοτικό επίπεδο και την εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην ιατρική φροντίδα, στην Αιθιοπία σημειώνονται 469 γεννήσεις κάθε ώρα. Η αγροτική οικονομία και οι «παραδοσιακές αξίες» ευνοούν τις μεγάλες οικογένειες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δείκτης γονιμότητας είχε παρουσιάσει κάποια μείωση τα τελευταία χρόνια, όμως ο πολύ μεγάλος πληθυσμός σε συνδυασμό με το μεγάλο ποσοστό μεταναστών που ζουν εκεί, συνεχίζουν να καταγράφουν αρκετά υψηλά ποσοστά γεννήσεων, με 418 γεννήσεις ανά ώρα.

Αρκετά υψηλό ποσοστό γεννήσεων, εμφανίζεται και στο Μπαγκλαντές με 398 γεννήσεις κάθε ώρα, με πολλές ακόμη οικογένειες να πιστεύουν πως τα περισσότερα παιδιά θα φέρουν τύχη ή θα είναι «πολύτιμα» εργατικά χέρια από μικρή ηλικία, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Σχετικά με άλλες χώρες, τα ποσοστά γεννήσεων διαμορφώνονται ως εξής:

Βραζιλία: 297

Αίγυπτος: 275

Τανζανία: 268

Μεξικό: 233

Φιλιππίνες: 210

Ουγκάντα: 196

Σουδάν: 192

Κένυα: 171

Αφγανιστάν: 168

Βιετνάμ: 161

Υεμένη: 158

Αγκόλα: 155

Ρωσία: 148

Μοζαμβίκη: 144

Νότια Αφρική: 135

Ιράν: 134

Είναι προφανές ότι σε αρκετές χώρες οι θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις υπερέχουν των οικονομικών προβλημάτων, ενώ σε χώρες με εσωτερικές αναταραχές και καταπιεστικά καθεστώτα, όπως για παράδειγμα το Ιράν, παρατηρείται δραματική μείωση των γεννήσεων.