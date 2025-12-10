Στη Φλόριντα, 104 αλεξιπτωτιστές από διάφορες χώρες πραγματοποίησαν ένα από τα πιο σύνθετα κατορθώματα που έχουμε δει ποτέ, σχηματίζοντας στον ουρανό ένα τέλειο τραπέζιο.

Επιχείρηση με εξαιρετικά αυστηρό συντονισμό

Η επιχείρηση, που διεξήχθη με εξαιρετικά αυστηρό συντονισμό, απαιτούσε μια λεπτομερή φάση προετοιμασίας για να διασφαλιστεί ότι κάθε αθλητής θα μπορούσε να διατηρήσει σταθερά τη θέση, την ταχύτητα και την απόσταση του καθ’ όλη τη διάρκεια του ελιγμού.

Με αυτό το επίτευγμα, οι 104 αλεξιπτωτιστές κατέρριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σχηματισμένη ομάδα αλεξιπτωτιστών.

