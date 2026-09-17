Τα εδάφη τουλάχιστον δέκα ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων είναι η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ελβετία, βίωσαν τον Αύγουστο πρωτοφανή επίπεδα ξηρασίας, καταγράφοντας ρεκόρ από το 2012, όταν ξεκίνησε τις μετρήσεις του το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας (EDO), σύμφωνα μια ανάλυση των δεδομένων από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ρεκόρ ξηρασίας κατέγραψαν επίσης η Αυστρία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, η Σερβία και η Σλοβακία.

Ο σύνθετος δείκτης ξηρασίας (CDI) του EDO, που βασίζεται σε δορυφορικές παρατηρήσεις, συνδυάζει τρεις παραμέτρους -όγκος βροχής, υγρασία εδάφους και κατάσταση της βλάστησης- και έχει τρεις βαθμίδες ξηρασίας: παρακολούθηση, προειδοποίηση, συναγερμός.

Κατά μέσο όρο, τον Αύγουστο, στο 58% του εδάφους της ΕΕ, δηλαδή σε περίπου 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, παρατηρήθηκε έλλειψη νερού. Κατά μέσο όρο, την περίοδο 2012-25 τέτοια έλλειψη παρουσιαζόταν τον Αύγουστο στο 33% των εδαφών. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε το 2022, με 63%.

Η κεντρική Ευρώπη ήταν η περιοχή που επλήγη περισσότερο. Τα δύο τρίτα της Ουγγαρίας και το ένα τρίτο της Σλοβακίας και της Σερβίας ξεπέρασαν το όριο του «συναγερμού», κάτι που έλλειψη βροχοπτώσεων και υγρασίας εδάφους και ταυτόχρονη επιδείνωση των καλλιεργειών.

Στη μητροπολιτική Γαλλία, άνω από το ένα τέταρτο των εδαφών βίωσαν οξεία ξηρασία τον Αύγουστο, σε μια θερινή περίοδο που σημαδεύτηκε από πρωτοφανή κύματα καύσωνα και καταστροφικές πυρκαγιές.

Λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, μια τρίμηνη περίοδος ξηρασίας, τόσο σοβαρή όσο αυτή που παρατηρήθηκε στην Ευρώπη από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο του 2026, έχει τριπλάσιες πιθανότητες να συμβεί, σε σύγκριση με την περίοδο 1950-87», εκτίμησε τη Δευτέρα η επιστημονική πλατφόρμα για το κλίμα ClimaMeter.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP