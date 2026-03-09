Την ώρα που οι επιπτώσεις από το ιστορικό άλμα στις τιμές του πετρελαίου, λόγω του πολέμου στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή, δημιουργούν φόβους για μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, και ήδη αρκετές χώρες που προμηθεύονταν πετρέλαιο σε ποσοστό έως και 95% από τη Μέση Ανατολή, όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία ή και το Μπαγκλαντές -όπου έχουν δημιουργηθεί απίστευτες ουρές στα πρατήρια- αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, παρενέβη με δήλωσή του, υπενθυμίζοντας με έμφαση ότι η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, ενώ διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο.

Ο Ρώσος Πρόεδρος, δήλωσε την Κυριακή, ότι ο πόλεμος με το Ιράν ⁠προκάλεσε ​μια ​παγκόσμια ενεργειακή κρίση και προειδοποίησε ‌ότι η παραγωγή πετρελαίου που εξαρτάται από τη μεταφορά μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε ‌σύντομα να ‌σταματήσει ‌εντελώς.

Υπογράμμισε ότι η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, και διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί ξανά ακόμη και με τους ευρωπαίους πελάτες, εάν αυτοί επιθυμούν να επιστρέψουν σε μια μακροπρόθεσμη, μη πολιτικοποιημένη συνεργασία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές εταιρείες πρέπει να εκμεταλλευτούν την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αν και σημείωσε ότι η άνοδος των τιμών είναι πιθανώς προσωρινής φύσης.