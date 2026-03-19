Μια εντυπωσιακή πολιτική στροφή προκαλεί αίσθηση στη Ρωσία, καθώς ο Ίλια Ρέμεσλο, επί χρόνια αφοσιωμένος υποστηρικτής του Κρεμλίνου, περνά πλέον στην απέναντι πλευρά, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο 42χρονος δικηγόρος, που στο παρελθόν είχε στοχοποιήσει επικριτές του καθεστώτος και ανεξάρτητους δημοσιογράφους, δημοσίευσε ένα εκτενές μανιφέστο στο Telegram με τίτλο «Πέντε λόγοι για τους οποίους σταμάτησα να υποστηρίζω τον Βλαντίμιρ Πούτιν». Σε αυτό, χαρακτηρίζει τον Ρώσο πρόεδρο «παράνομο» και τον κατηγορεί για έναν «αποτυχημένο πόλεμο» στην Ουκρανία, με βαρύ ανθρώπινο και οικονομικό κόστος.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η παραμονή του Πούτιν στην εξουσία για περισσότερες από δύο δεκαετίες αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς «η απόλυτη εξουσία διαφθείρει», καλώντας τον ανοιχτά να παραιτηθεί και να λογοδοτήσει ως εγκληματίας πολέμου.

More of the Kremlin’s most rabid supporters are turning against the Russian dictator, with popular Russian blogger-lawyer Ilya Remeslo in a series of rants today calling out Putin for looting the country to the point of “imminent systemic collapse” and sending millions to their… pic.twitter.com/1hKyzI7AbG — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 18, 2026



Μιλώντας από την Αγία Πετρούπολη, ο Ρέμεσλο επιτέθηκε συνολικά στο πολιτικό σύστημα της Ρωσίας, κάνοντας λόγο για αυταρχισμό, οικονομική παρακμή και περιορισμό της ελευθερίας στο Διαδίκτυο. «Αυτός ο άνθρωπος έχει καταστρέψει ό,τι άγγιξε. Η χώρα καταρρέει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβασή του θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη, καθώς ακόμα και μεταξύ των υποστηρικτών του πολέμου, οι ανοιχτές επιθέσεις προς τον ίδιο τον Πούτιν παραμένουν σπάνιες. Η μέχρι πρότινος στάση του Ρέμεσλο, ιδιαίτερα απέναντι σε προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, κάνει τη μεταστροφή του ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Αρχικά, δεν έλειψαν οι υποψίες περί παραβίασης του λογαριασμού του, ωστόσο ο ίδιος τις διέψευσε δημοσιεύοντας βίντεο, επιμένοντας ότι εκφράζει προσωπικές του απόψεις. «Δεν υπάρχει καμία σκηνοθεσία. Λέω απλώς την αλήθεια», τόνισε.

Όπως εξηγεί, η αλλαγή στάσης δεν ήταν στιγμιαία, αλλά αποτέλεσμα εσωτερικής διεργασίας. «Δεν μπορώ πια να σιωπώ. Ο Πούτιν δεν είναι πλέον «ένας από εμάς». Τα συμφέροντά του είναι ξένα προς τη Ρωσία και προς εμένα», ανέφερε.

Παρότι η ρωσική αντιπολίτευση αντιμετώπισε αρχικά την εξέλιξη με επιφύλαξη, ορισμένοι αναγνώρισαν τη βαρύτητά της. Ο ίδιος ο Ρέμεσλο δηλώνει έτοιμος να αντιμετωπίσει πιθανές διώξεις, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη για τη μέχρι σήμερα στήριξή του στο καθεστώς.

Now, of course, I’m very shocked, because I’ve communicated with Ilya Remeslo three times in person. He was an absolutely adequate pro-Russian, pro-presidential person. That is, a person with very strong connections in our special services and, as they say, in the presidential… pic.twitter.com/zqKemTAeBS — Juta – Sofia Vasilevskaya🇷🇺 (@Parkidem_Sofia) March 18, 2026

«Ήρθε η ώρα να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο και να μιλήσουμε ανοιχτά», καταλήγει.