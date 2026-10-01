Η οικογένεια της Ρενέ Γκουντ, της Αμερικανίδας που σκοτώθηκε από τις σφαίρες ενός πράκτορα της Αστυνομίας Μετανάστευσης (ICE) τον περασμένο Ιανουάριο στη Μινεάπολη, προσέφυγε στα δικαστήρια εναντίον της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ άλλων, οι δύο αγωγές που κατατέθηκαν κατηγορούν την κυβέρνηση για θάνατο από αμέλεια και παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων. Οι συγγενείς της Ρενέ Γκουντ, μιας 37χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στη μέση του δρόμου, ζητούν αποζημίωση από τις Aρχές.

Η πρώτη αγωγή στρέφεται κατά της αμερικανικής κυβέρνησης και η δεύτερη εναντίον του Τζόναθαν Ρος, του πράκτορα που πυροβόλησε τη γυναίκα, εναντίον της τότε Υπουργού Εσωτερικών Κρίστι Νόεμ και του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ.

Οι δύο τελευταίοι είχαν κατηγορήσει το θύμα για «τρομοκρατία» και η Νόεμ διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι η Ρενέ Γκουντ επιχείρησε να παρασύρει με το αυτοκίνητό της έναν πράκτορα της ICE, μολονότι ένα βίντεο αποδείκνυε το αντίθετο.

Σε αυτά τα πλάνα, η Γκουντ, ενώ κάθεται στη θέση του οδηγού του αυτοκινήτου, απευθύνεται στον Τζόναθαν Ρος και του λέει: «Δεν είμαι θυμωμένη μαζί σου». Στη συνέχεια προσπαθεί να φύγει και τότε ακούγονται δύο πυροβολισμοί.

Ο θάνατος της Ρενέ Γκουντ σημειώθηκε στο πλαίσιο του κινήματος διαμαρτυρίας ενάντια στις επιχειρήσεις-σκούπα που πραγματοποιούσε η ICE στη Μινεάπολη, μια μεγάλη πόλη στο βόρειο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Λίγες μέρες αργότερα, ένας άλλος Αμερικανός διαδηλωτής ίδιας ηλικίας, ο Άλεξ Πέτρι, πυροβολήθηκε επίσης στη Μινεάπολη με δέκα σφαίρες από πράκτορες της συνοριοφυλακής (CBP).