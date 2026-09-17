Μια Ρεπουμπλικανή βουλευτής, η οποία διεκδικεί την επανεκλογή της στη Φλόριντα στις ενδιάμεσες εκλογές, προειδοποίησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι η μεταναστευτική πολιτική του έχει ξεπεράσει τα όρια.

«Κύριε πρόεδρε, ορισμένες από τις προσπάθειές σας για την επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής ξεπέρασαν τα όρια» είπε η Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ σε μια διαφήμισή της. «Οι ισπανόφωνοι που το 2024 σας βοήθησαν να φτάσετε στον Λευκό Οίκο σήμερα αισθάνονται προδομένοι», πρόσθεσε.

Το διαφημιστικό σποτ των 30 δευτερολέπτων, στα αγγλικά και τα ισπανικά, μαγνητοσκοπήθηκε μπροστά από τον Λευκό Οίκο. Οι δηλώσεις της Σαλαζάρ είναι μια ένδειξη ότι ένα από τα ζητήματα που βοήθησαν τον Τραμπ να επανεκλεγεί λειτουργεί πλέον σε βάρος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στην προσπάθειά του να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη María Elvira Salazar (@maelvirasalazar)

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η Σαλαζάρ εκλέγεται σε μια περιφέρεια στην καρδιά του Μαϊάμι, που περιλαμβάνει και την ιστορική συνοικία Μικρή Αβάνα. Στις εκλογές αυτές θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Δημοκρατικό πρώην παρουσιαστή ειδήσεων Έλιοτ Ροντρίγκεζ και οι ανεξάρτητοι αναλυτές θεωρούν αμφίρροπη την αναμέτρηση. Οι Δημοκρατικοί από την πλευρά τους πιστεύουν ότι έχουν πολλές πιθανότητες να κερδίσουν την έδρα.

Η έκκληση της Σαλαζάρ έρχεται έπειτα από μήνες αναταραχής με αφορμή την επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ, η οποία αρχικά περιλάμβανε ευρείες επιχειρήσεις στους δρόμους για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων, ομοσπονδιακοί πράκτορες σκότωσαν τον περασμένο χειμώνα δύο Αμερικανούς πολίτες στη Μινεσότα και μετά την κατακραυγή οι επιχειρήσεις αυτού του είδους περιορίστηκαν, αν και οι απελάσεις παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα.

Δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos αυτόν τον μήνα διαπίστωσε ότι το 39% των Αμερικανών εγκρίνει τους χειρισμούς του Τραμπ στο μεταναστευτικό, ποσοστό σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 50% που καταγράφηκε λίγο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025. Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ ανέρχεται στο 35%, ένα από τα χαμηλότερα από την αρχή της προεδρίας του.

Ο Τραμπ ζητά από τους ψηφοφόρους να αντιμετωπίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές ως δημοψήφισμα για την προεδρία του, γεγονός που ανησυχεί ορισμένους Ρεπουμπλικάνους.

Η διαφήμιση της Σαλαζάρ δεν επιρρίπτει ευθύνες απευθείας στον πρόεδρο, όμως τον προτρέπει να «είναι προσεκτικός με όσα του λένε οι σύμβουλοί του για τις μεταναστευτικές πολιτικές». Το μήνυμα αυτό αντανακλά ένα ευρύτερο κλίμα μεταξύ των Λατίνων ψηφοφόρων, ιδιαίτερα εκείνων που στήριξαν τον Τραμπ το 2024, οι οποίοι εμφανίζονται όλο και πιο απογοητευμένοι από τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης.

Άλλοι Ρεπουμπλικάνοι σε αμφίρροπες εκλογικές περιφέρειες επιχειρούν επίσης να αποστασιοποιηθούν από τον πρόεδρο. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, δύο Ρεπουμπλικανοί από την Αϊόβα, οι βουλευτές Ζακ Ναν και Μαριανέτ Μίλερ-Μικς, συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς ψηφίζοντας υπέρ του περιορισμού των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters