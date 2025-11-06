Πειρατεία πραγματοποιήθηκε στο ελληνόκτητο πλοίο HELLAS APHRODITE, με 24 μέλη πληρώματος, που πλέει 500 μίλια ανοικτά του Μογκαντίσου, στη Σομαλία. Το τάνκερ είχε τελικό προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προ τριών ημερών είχε γίνει κι άλλη απόπειρα αλλά είχε αποτραπεί η απόβαση χάρη σε ένοπλους φρουρούς άλλου πλοίου. To πλοίο ανήκει στην εταιρεία Latsco Marine Management, ελληνικών συμφερόντων με έδρα την Κηφισιά, που ανήκει στον Όμιλο Λάτση.

Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey ανακοίνωσε πως υπάρχουν αναφορές ότι πειρατές έκαναν ρεσάλτο στο δεξαμενόπλοιο, που φέρει σημαία Μάλτας, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι πειρατές φέρονται να προσέγγισαν με λέμβο και να άνοιξαν πυρ κατά του τάνκερ», δήλωσε η Ambrey σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι επιχειρούσαν από μικρό σκάφος με ιρανική σημαία, το οποίο είχαν καταλάβει. Το σκάφος έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου της Βρετανίας (UKMTO) δήλωσε ότι πρόσωπα, στα οποία δεν είχε δοθεί άδεια, ανέβηκαν σε σκάφος νοτιοανατολικά της Εΐλ, στη Σομαλία.

Σώοι οι 24 ναυτικοί – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ασφαλείς είναι και οι 24 ναυτικοί του τάνκερ με σημαία Μάλτας, που είχε τελικό προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Η Latsco Marine Management Inc. επιβεβαιώνει ένα περιστατικό ασφαλείας στο πλοίο HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) που διαχειρίζεται. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:48 τοπική ώρα (UTC+4) στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενώ το πλοίο, που μετέφερε φορτίο βενζίνης, έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής (περίπου 550 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Σομαλίας).

Και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν εντοπιστεί, ενώ παραμένουμε σε στενή επαφή μαζί τους. Η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα έκτακτης ανάγκης της και συντονίζεται με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσει τη συνεχή ασφάλεια και ευημερία του πληρώματος. Για λόγους ασφαλείας, δεν θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν.

Το HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) είναι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων 49.992 dwt, που ναυπηγήθηκε το 2016 και είναι νηολογημένο στη Μάλτα».

Επιμέλεια κειμένου: Μαριάννα Κορνάρου