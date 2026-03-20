Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε γνωστό ότι το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής επιχείρηση στη Μεσόγειο εναντίον του τάνκερ Deyna, το οποίο φέρεται να είναι μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου.

Το τάνκερ, με σημαία Μοζαμβίκης και προερχόμενο από το ρωσικό λιμάνι του Μουρμάνσκ, συνελήφθη στην δυτική Μεσόγειο ύποπτο ως μέλος του σκιώδους ρωσικού στόλου, όπως ανακοίνωσαν οι λιμενικές Αρχές.

Η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν

«Παραμένουμε αποφασισμένοι.

Σήμερα το πρωί στη Μεσόγειο, το Γαλλικό Ναυτικό αναχαίτισε και επιβιβάστηκε σε ένα άλλο πλοίο του σκιώδους στόλου, το Deyna.

Ο πόλεμος που αφορά το Ιράν δεν θα αποτρέψει τη Γαλλία από την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, όπου ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται αμείωτος.

Αυτά τα πλοία, τα οποία αποφεύγουν τις διεθνείς κυρώσεις και παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας, είναι κερδοσκόποι του πολέμου. Γεμίζουν τις τσέπες τους ενώ παράλληλα βοηθούν στη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας.

Δεν θα το επιτρέψουμε».

We remain resolute. This morning in the Mediterranean, the French Navy intercepted and boarded another vessel from the shadow fleet, the Deyna. The war involving Iran will not deflect France from its support for Ukraine, where Russia’s war of aggression continues unabated.… pic.twitter.com/SYCPKblacb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026

Το τρίτο τάνκερ που πέφτει στα χέρια των Γάλλων

Η έρευνα για ψευδή σημαία που ακολούθησε επιβεβαίωσε τις υποψίες των γαλλικών Αρχών που ειδοποίησαν την εισαγγελία της Μασσαλίας. Το πλοίο θα συνοδευτεί σε αγκυροβόλιο και θα συνεχιστούν οι έρευνες.

Είναι το τρίτο τάνκερ που θεωρείται ότι ανήκει στον σκιώδη ρωσικό στόλο, ο οποίος επιτρέπει στην Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το οποίο συλλαμβάνεται από τις γαλλικές Αρχές.