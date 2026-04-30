Μια ακόμη προκλητική επιχείρηση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων έλαβε χώρα την Πέμπτη 30/4 το πρωί, αυτή τη φορά όχι στα ανοικτά της Γάζας, αλλά στην «καρδιά» της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η Greenpeace, σκάφη του Global Sumud Flotilla δέχθηκαν έφοδο και εκτεταμένες παρεμβολές από δυνάμεις του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα, δεκάδες ναυτικά μίλια δυτικά των Κυθήρων, σε μια περιοχή που υπάγεται στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της GreenPeace:

«Το πλήρωμα του σκάφους Arctic Sunrise της Greenpeace International αναφέρει ότι πλοία του στόλου Global Sumud Flotilla δέχτηκαν έφοδο και παρενόχληση από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, 45 ναυτικά μίλια δυτικά των Κυθήρων και 600 ναυτικά μίλια από τη Γάζα.

Στις 21:43 ώρα Ελλάδας, τα σκάφη του Global Sumud Flotilla έλαβαν προειδοποίηση στον ασύρματο, στο γενικό διεθνές κανάλι (16), με τον αποστολέα να αυτοπροσδιορίζεται ως το Ισραηλινό Ναυτικό και να απαιτεί από τον στόλο να αλλάξει πορεία.

Ακολούθησε εμπλοκή στα κανάλια επικοινωνίας, κάτι που έθεσε τον στόλο σε κίνδυνο στην ανοιχτή θάλασσα. Η παρεμβολή επηρέασε και τις ναυτιλιακές επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης VHF (SOS), τα κανάλια VHF για τον συντονισμό του στόλου, το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) και τις ζώνες Iridium. Τη στιγμή που γράφεται το κείμενο, κάθε επικοινωνία με αρκετά σκάφη του στόλου έχει χαθεί.

Μέχρι τις 06:47 ώρα Ελλάδας, είχαμε επιβεβαίωση ότι πολλά σκάφη του στόλου έχουν υποστεί παράνομη κατάληψη από τις ισραηλινές δυνάμεις και έκτοτε η επαφή μαζί τους έχει χαθεί.

Ο στόλος Global Sumud Flotilla είναι ένα διεθνές κίνημα συντονισμένης μη βίαιης δράσης, που πλέει με σκοπό τον τερματισμό της παράνομης πολιορκίας του Ισραήλ στη Γάζα, την αντιμετώπιση της συνέργειας που επιτρέπει την κατοχή και τη συμπαράσταση στον παλαιστινιακό λαό. Με το Arctic Sunrise, η Greenpeace παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη στον στόλο.

Το ρεσάλτο, το μπλοκάρισμα των επικοινωνιών και η απαγωγή πληρωμάτων πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή ευθύνης, έρευνας και διάσωσης (SAR) της Ελλάδας. Η Greenpeace καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξασφαλίσει άμεσα την απόλυτη ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοιαρίων και την ασφαλή διέλευση του στολίσκου.

Παρόμοιες πειρατικές ενέργειες δεν έχουν θέση σε καμία σύγχρονη κοινωνία και δεν πρέπει να γίνουν ανεκτές από κανένα οργανωμένο κράτος.

Η Greenpeace επίσης καλεί όλες τις κυβερνήσεις να δράσουν με αμεσότητα ώστε να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουν την προστασία του στόλου Global Sumud Flotilla, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα για την ασφαλή διέλευσή του, ώστε να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Η πορεία του ειρηνικού στολίσκου είναι γνωστή και δημοσιοποιημένη, όπως και ο σκοπός του: η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στην αποκλεισμένη Γάζα. Ο στολίσκος δεν αποτελεί απειλή. Πόσο μάλλον πολλές εκατοντάδες μίλα μακριά από τη Γάζα.

Η ανοχή σε πράξεις βίας, παράνομες συλλήψεις, εντός της περιοχής έρευνας και διάσωσης της χώρας αποτελεί εθνική ντροπή.

Η Greenpeace στέκεται αλληλέγγυα στον λαό της Γάζας και στα πολλά γενναία άτομα που διακινδυνεύουν την ελευθερία και την ασφάλειά τους στον στόλο. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται ανά πάσα στιγμή και με κάθε κόστος.»

Έκκληση της Διεθνούς Οικολογικής Οργάνωσης

«Ανανεώνουμε την έκκλησή μας προς τους ηγέτες του κόσμου να λάβουν συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα απέναντι στη γενοκτονία που επιβάλλεται από το Ισραήλ στο λαό της Γάζας. Η συνεχιζόμενη αποτυχία της διεθνούς κοινότητας να επιβάλει το διεθνές δίκαιο την καθιστά συνυπεύθυνη για τις ενέργειες του Ισραήλ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση συνεχίζει να επιβάλλει πλήρη αποκλεισμό από ξηρά και θάλασσα στη βοήθεια και τα τρόφιμα από διεθνείς οργανισμούς. Η παρεμπόδιση της βοήθειας και η στοχοποίηση όσων προσπαθούν να την παραδώσουν αποτελούν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.»

Κρατική πειρατεία εν όψη

Η νέα αυτή επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων, ειδικότερα εκατοντάδες ναυτικά μίλια από τη Γάζα και το ισραήλ δεν αποτελεί απλά ακόμη ένα «επεισόδιο ασφαλείας», όπως συχνά βαφτίζονται τέτοιες επιχειρήσεις από το Ισραήλ, αλλά για μια πρακτική που σαφώς αγγίζει την πειρατεία και που δοκιμάζει ανοιχτά τα όρια του διεθνούς δικαίου και της ίδιας της έννοιας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Η παρεμπόδιση ανθρωπιστικών αποστολών, πολύ μακριά μάλιστα από μια εμπόλεμη ζώνη, εγείρει ερωτήματα που δεν μπορούν να καλυφθούν πίσω από γενικόλογες αναφορές περί «απειλών».

Την ίδια στιγμή, η μέχρι στιγμής σιωπή και η αμηχανία της διεθνούς κοινότητας λειτουργεί ως ένας άτυπος πολλαπλασιαστής ανοχής αυτών των πρακτικών.

Όσο τέτοιες ενέργειες ενός Κράτους δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικό πολιτικό κόστος, τόσο εδραιώνεται η αντίληψη ότι μπορούν να επαναλαμβάνονται χωρίς συνέπειες. Και κάπως έτσι, η Μεσόγειος μετατρέπεται σταδιακά από δίαυλο ανθρωπιστικής βοήθειας σε πεδίο επιβολής ισχύος του ενός.

Το ερώτημα, τελικά, δεν είναι μόνο τι συνέβη ανοιχτά των Κυθήρων. Το ερώτημα είναι πόσο ακόμη θα θεωρείται «κανονικότητα» μια κατάσταση όπου η αποστολή βοήθειας αντιμετωπίζεται ως πρόκληση που πρέπει να κατασταλεί.

Και αυτό, όσο κι αν επιχειρείται να παρουσιαστεί διαφορετικά, δεν αφορά μόνο τη Γάζα, αφορά τον ίδιο τον πυρήνα των κανόνων που υποτίθεται ότι διέπουν τη διεθνή τάξη.

