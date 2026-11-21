Σε φάση εξειδίκευσης περνά ο σχεδιασμός για τη λειτουργία των return hubs (κόμβων επιστροφής μεταναστών), καθώς οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία προχωρούν τις διαπραγματεύσεις με τη Ρουάντα για τους όρους διαμονής, στήριξης και χρηματοδότησης της δομής, καθώς και για ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας με τη χώρα υποδοχής.

Η συμφωνία με τη Ρουάντα επιδιώκεται να οριστικοποιηθεί στις αρχές του 2027, ενώ η αρχική εφαρμογή του μοντέλου θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα διάρκειας περίπου δύο ετών, με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 100 ατόμων ταυτόχρονα.

Οι πρώτες εθνικές αποφάσεις επιστροφής ή απομάκρυνσης θα μπορούν να εκδίδονται σύντομα μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με τον χρόνο των μεταφορών να εξαρτάται από τις διαδικασίες κάθε κράτους.

Σύμφωνα με ανώτατες πηγές του Υπουργείου, πέρα από τη συνεργασία στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, εξετάζεται και η χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους μαθητές από τη Ρουάντα για σπουδές σε ξενόγλωσσα προγράμματα ελληνικών πανεπιστημίων.

Ποιοι μεταφέρονται και τι προβλέπεται στη Ρουάντα

Το μοντέλο αφορά αποκλειστικά υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα σε ένα από τα πέντε συμμετέχοντα κράτη-μέλη και για τους οποίους έχει εκδοθεί εκτελεστή απόφαση επιστροφής ή απομάκρυνσης, έπειτα από ατομική αξιολόγηση και με πλήρη τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης.

Εξαιρούνται ρητά όσοι δικαιούνται άσυλο ή διεθνή προστασία, όσοι έχουν άλλη νόμιμη βάση παραμονής καθώς και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Για όσους φτάνουν στη Ρουάντα προβλέπονται τα εξής:

Άδεια διαμονής και φιλοξενία: Με την άφιξή τους θα λαμβάνουν άδεια διαμονής και θα οδηγούνται αρχικά σε ανοιχτό κέντρο προσωρινής υποδοχής (με κάλυψη στέγασης, σίτισης και υγιεινής) προτού μετακινηθούν σε μακροχρόνια καταλύματα.

Ένταξη ή οικειοθελής αποχώρηση: Θα έχουν δυνατότητα ένταξης στην τοπική κοινωνία μέσω πρόσβασης σε υγεία, στέγαση, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και αγορά εργασίας, ενώ όσοι δεν επιθυμούν να παραμείνουν θα μπορούν να αποχωρήσουν οικειοθελώς (με πρόσβαση σε προγράμματα υποστήριξης) προς τη χώρα καταγωγής τους ή τρίτη χώρα όπου έχουν δικαίωμα νόμιμης εισόδου.

Χρηματοδότηση, διεθνείς οργανισμοί και νομική θωράκιση

Το άμεσο κόστος εγκαταστάσεων και κατάρτισης θα καλυφθεί από τις πέντε χώρες, εξετάζοντας την αξιοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων για οικονομίες κλίμακας, ενώ συζητείται και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για τα προγράμματα ένταξης.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) εξετάζει τη συμμετοχή του στην υποδοχή, την ένταξη και την οικειοθελή επιστροφή κατόπιν αιτήματος της χώρας υποδοχής, ενώ η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες βρίσκεται σε συζητήσεις με τα πέντε κράτη για συμβουλευτική υποστήριξη ως προς τη συμβατότητα με το διεθνές προσφυγικό δίκαιο. Προβλέπεται επίσης ανεξάρτητος μηχανισμός παρακολούθησης και ισότιμη πρόσβαση των μεταφερομένων στο νομικό σύστημα.

Σε νομικό επίπεδο, οι πέντε χώρες στηρίζουν τη πρωτοβουλία στον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό Επιστροφών και βρίσκονται σε στενή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να θωρακίσουν το σχέδιο απέναντι σε ενδεχόμενες δικαστικές προσφυγές.

Όπως υποστηρίζουν, στόχος δεν είναι η μετακύλιση ευθυνών, αλλά η αποτροπή επικίνδυνων παράτυπων διαδρομών προς την Ευρώπη στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναπτυξιακής συνεργασίας με χώρες διέλευσης.