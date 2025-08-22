Τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για μια συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία, σκιαγραφεί αποκλειστικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές του Κρεμλίνου.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο έχει δημοσιοποιηθεί ως πληροφορίες και στο παρελθόν, και μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιαστεί από το Λευκό Οίκο και το ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος απαιτεί από την Ουκρανία:

Να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς

Να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

Να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τα δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας

Οι πηγές προειδοποίησαν ότι δεν ήταν σαφές για τη Μόσχα εάν η Ουκρανία θα ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει τα εδάφη του Ντονμπάς και ότι, εάν δεν το έκανε, ο πόλεμος θα συνεχιζόταν.

Οι παραχωρήσεις του Ρώσου προέδρου

Σύμφωνα με ρωσικές πηγές, ο Πούτιν έκανε συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε θέσει τον Ιούνιο του 2024, οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας. Δηλαδή, το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, που αποτελούν το Ντονμπάς, καθώς και τη Χερσώνα και το Ζαπορίζια στο νότο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στο αίτημά του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς.

Ως αντάλλαγμα, η Μόσχα θα σταματήσει τις επιθέσεις στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να αποφύγει τη διοργάνωση μιας συνάντησης

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να «αποφύγει την ανάγκη» της διοργάνωσης μιας συνάντησης με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή.

H μαζική ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια των προηγουμένων ημερών εναντίον στόχων σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας έδειξε ότι η Μόσχα προσπαθεί να αποφύγει την ανάγκη για συναντήσεις με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερα από τρία χρόνια, έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Επί του παρόντος, τα σήματα που στέλνει η Ρωσία είναι πολύ απλά, για να είμαι ειλικρινής, απρεπή. Προσπαθούν να αποφύγουν την ανάγκη της διοργάνωσης μιας συνάντησης», κατηγόρησε ο Ζελένσκι στην καθημερινή νυχτερινή ομιλία του.