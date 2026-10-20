Η παραγωγή των ιταλικών ζυμαρικών βρίσκεται υπό απειλή, καθώς οι κινητοποιήσεις των οδηγών φορτηγών στο νότο της χώρας για τις εκτοξευμένες τιμές των καυσίμων και το κόστος ζωής μπλοκάρουν τις παραδόσεις στα εργοστάσια.

Παράλληλα, αυξάνονται οι ανησυχίες για την τροφοδοσία τροφίμων στη Ρώμη, καθώς τα προβλήματα στις μεταφορές παρακωλύουν τις παραδόσεις από τη νότια Ιταλία προς την πρωτεύουσα.

Η ιταλική αγροτική συνομοσπονδία Confagricoltura προειδοποίησε ότι οι παραγωγοί στη Σικελία θα αναγκαστούν να καταστρέψουν μεγάλες ποσότητες σιταριού εάν δεν αποκατασταθούν οι μεταφορές.

Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής ζυμαρικών Rummo, με έδρα την περιφέρεια της Καμπανίας, δήλωσε την Τρίτη ότι ανέστειλε την παραγωγή της καθώς εξαντλήθηκαν τα πρώτες ύλες.

«Μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ζυμαρικών στην Ιταλία έχει παραλύσει»

Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί ζυμαρικών στη γειτονική περιφέρεια της Απουλίας, η οποία μαζί με την Καμπανία και τη Σικελία αποτελούν την «καρδιά» της ιταλικής παραγωγής ζυμαρικών, αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, δήλωσε στην εφημερίδα la Repubblica ο διευθύνων σύμβουλος Κόσιμο Ρούμο.

«Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ζυμαρικών στην Ιταλία έχει παραλύσει ή βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό», ανέφερε.

Η La Molisana, μια άλλη εταιρεία με έδρα την περιφέρεια Μολίζε, δήλωσε ότι κατέγραψε σημαντική πτώση στην παραγωγή και αναγκάστηκε να προσφύγει στα αποθέματα πρώτων υλών της, όπως το σιτάρι και το σιμιγδάλι.

Σημειώνεται πως η αλυσίδα εφοδιασμού ζυμαρικών της Ιταλίας παρήγαγε πέρυσι έσοδα ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με έκθεση του European House-Ambrosetti (TEHA Group) τον Σεπτέμβριο.

Το Centro Agroalimentare Roma (CAR), η μεγαλύτερη χονδρεμπορική αγορά φρούτων και λαχανικών της Ιταλίας, ανακοίνωσε ότι τα μπλόκα στους δρόμους και το υψηλότερο κόστος μεταφοράς προκαλούν ελλείψεις σε προϊόντα όπως ντομάτες, πιπεριές και σταφύλια, εκτοξεύοντας τις τιμές και αυξάνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές από χώρες όπως η Ισπανία και η Αλβανία.

Εξαντλούνται τα τρόφιμα και τα καύσιμα στα νότια της Ιταλίας

Η κυβέρνηση της Μελόνι δεσμεύεται για πρόσθετη ενίσχυση στους μεταφορείς. Μετά τη συνάντηση που είχε μαζί τους την Τρίτη, ο Υφυπουργός Υποδομών Εντοάρντο Ρίτσι δήλωσε ότι σύντομα θα διατεθεί πακέτο στήριξης ύψους άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κυβέρνηση προετοιμάζει επίσης αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας ως απάντηση στα επεισόδια του Σαββατοκύριακου στο Μιλάνο και σε άλλες πόλεις του Βορρά, τα οποία ξέσπασαν στο περιθώριο διαδηλώσεων κατά του πληθωρισμού.

Ο Βιντσέντζο Αλέτσια, πρόεδρος της κοινοπραξίας φορτηγατζήδων του Τράπανι στο δυτικό λιμάνι της Σικελίας, δήλωσε στο Reuters ότι γνωρίζει πως η αναστάτωση είναι τεράστια, αλλά πρόσθεσε ότι «είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία και γίνεται προς όφελος του κόσμου», τονίζοντας ότι η αύξηση των τιμών επηρεάζει τους πάντες.

Η διαμαρτυρία, που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα με τον αποκλεισμό δρόμων, αυτοκινητοδρόμων και λιμανιών στη Σικελία και τον Νότο, προκαλεί ελλείψεις στα σούπερ μάρκετ και ουρές στα πρατήρια καυσίμων.

«Ο κόσμος προσπαθούσε να αρπάξει ό,τι είχε απομείνει. Αναγκάστηκα να πάω σε διπλανή πόλη και προμηθεύτηκα επίσης αλεύρι και τα τρόφιμα που καταναλώνουμε περισσότερο», δήλωσε η 45χρονη Ζινέμπ Μπουτιμάχ, που ζει στο Λόκρι, μια πόλη της νότιας επαρχίας Ρέτζιο Καλάμπρια.

Η Ελένα Λομπάρντο, 78 ετών, επίσης από το Λόκρι, ανέφερε ότι ο υπάλληλος στο τοπικό πρατήριο καυσίμων την προέτρεψε να γεμίσει το ρεζερβουάρ της τη Δευτέρα, προειδοποιώντας την: «Δεν ξέρω αν θα υπάρχει βενζίνη αύριο». Την Τρίτη, το πρατήριο καυσίμων ήταν κλειστό.