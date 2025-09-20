Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την έγκριση του Κογκρέσου για πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού και όπλων αξίας 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων επιθετικών ελικοπτέρων και τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς στρατευμάτων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έχει επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα και βομβαρδίζει υποδομές της Χαμάς, ενώ εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία δυνατότητα διαφυγής.

Η είδηση για την προτεινόμενη πώληση ήρθε λίγες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται επίσης να πραγματοποιήσει υψηλού επιπέδου συνεδρίαση για τη Γάζα.

Το πακέτο περιλαμβάνει συμφωνία αξίας 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 30 επιθετικά ελικόπτερα AH-64 Apache και 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια για περίπου 3.250 οχήματα μάχης πεζικού για τον ισραηλινό στρατό.

Άλλα 750 εκατομμύρια δολάρια αφορούν ανταλλακτικά για τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και συστήματα παροχής ενέργειας, σύμφωνα με πηγή.

Η πλήρης στήριξη του Ρεπουμπλικανού προέδρου προς τον ισραηλινό στρατό έρχεται σε αντίθεση με την αυξανόμενη επιφύλαξη των Δημοκρατικών για την επίθεση στη Γάζα.

Την Πέμπτη, ομάδα γερουσιαστών των ΗΠΑ κατέθεσε το πρώτο ψήφισμα στη Γερουσία που καλεί σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ενώ πάνω από τους μισούς Δημοκρατικούς στη Γερουσία ψήφισαν πρόσφατα κατά της περαιτέρω πώλησης όπλων.

Η Wall Street Journal μετέδωσε την Παρασκευή την πιθανή συμφωνία για ελικόπτερα και οχήματα. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.