Σε μια κίνηση με σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις προχώρησε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, καθώς ενέκρινε τη θαλάσσια συμφωνία με την Τουρκία.

Σύμφωνα με δηλώσεις δύο βουλευτών στο πρακτορείο Reuters, το κοινοβούλιο ανακάλεσε την απόφαση μποϊκοτάζ που διατηρούσε από το 2020, αλλάζοντας άρδην τη στάση του απέναντι στο αμφιλεγόμενο μνημόνιο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών.

Το ιστορικό της αμφιλεγόμενης συμφωνίας

Η συμφωνία είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2019 ανάμεσα στην Τουρκία και την τότε Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) στην Τρίπολη. Το Κοινοβούλιο της Λιβύης, το οποίο εδρεύει στα ανατολικά υπό τον έλεγχο της Βεγγάζης και του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, βρισκόταν σε χρόνια αντιπαράθεση με την Τρίπολη. Ως εκ τούτου, δεν είχε κυρώσει τότε το μνημόνιο, ενώ το 2020 το είχε κηρύξει επισήμως άκυρο.

Πρώτες αντιδράσεις των τουρκικών ΜΜΕ

«Η έγκριση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για διευρυμένες τουρκικές υπεράκτιες έρευνες στα λιβυκά ύδατα» σημείωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αποτυπώνοντας τον αρχικό αντίκτυπο της εξέλιξης.

Από την πλευρά της, η εφημερίδα A Haber υπογράμμισε τη συνδεσιμότητα της κίνησης αυτής με τις παλαιότερες πρωτοβουλίες της Αγκυρας: «Η επικύρωση της εν λόγω συμφωνίας επαναφέρει στο προσκήνιο το μνημόνιο κατανόησης για την οριοθέτηση των ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας —το οποίο υπεγράφη το 2019 μεταξύ της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης».

Παράλληλα, η εφημερίδα OHA έθεσε το ζήτημα υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών συσχετισμών, αναφέροντας: «Η συμφωνία —την οποία η Αθήνα αγνοούσε επί χρόνια— βρίσκεται πλέον επίσημα στο τραπέζι, έχοντας λάβει την έγκριση του λιβυκού κοινοβουλίου. Μήπως έχει αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο;»

Στις παράλληλες διπλωματικές και αναλυτικές εκτιμήσεις:

Geopolitical Desk: Ο ιστότοπος στρατηγικών αναλύσεων έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας – Ανατολικής Λιβύης».

Διπλωματικές κινήσεις: Ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών (MIT), Ιμπραήμ Καλίν, αναμενόταν στην Τρίπολη το πρωί της Τρίτης για σειρά συναντήσεων με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας.

#BREAKING Libya’s parliament unanimously approves maritime deal with Türkiye, reverses 2020 decision to sever political ties: Official statement https://t.co/pHw2EdYO31 — Anadolu English (@anadoluagency) October 20, 2026

Έντονες παρασκηνιακές πιέσεις και διπλωματικός πυρετός

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα συντονισμένων κινήσεων και πιέσεων από την Άγκυρα. Η κυβέρνηση Ερντογάν ασκούσε πολύπλευρες πιέσεις στον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Στόχος ήταν να ασκηθεί η κατάλληλη επιρροή στον νέο πρόεδρο του λιβυκού κοινοβουλίου, ειδικά μετά την απομάκρυνση του προηγούμενου προέδρου, Αγκίλα Σάλεχ, ώστε να επιτευχθεί η επίσημη επικύρωση.

Σημαντική μεταβολή στις ισορροπίες της περιοχής

Παράλληλα με τις νομοθετικές εξελίξεις, ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, πραγματοποιεί επαφές στην Τρίπολη με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας. Αναλυτές του ιστότοπου Geopolitical Desk κάνουν λόγο για σημαντική πρόοδο στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ανατολικής Λιβύης, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στις εσωτερικές και εξωτερικές ισορροπίες της χώρας.