Σε συμφωνία για εξαγωγή αργού πετρελαίου αξίας έως και 2 δισ. δολάρια προς τις ΗΠΑ κατέληξαν το Καράκας και η Ουάσινγκτον, όπως αποκαλύπετι το Reuters. Aποτέλεσμα ήταν οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου να υποχώρησαν την Τετάρτη 07/01 και η Κίνα να κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι παίζουν τον ρόλο του διεθνούς νταή, αφού η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έπεισε τη Βενεζουέλα να εκτρέψει τις προμήθειές της από το Πεκίνο και να της παραδώσει αργό πετρέλαιο αξίας έως και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχε τεθεί υπό εμπάργκο.

«Η συμφωνία ήταν ευθυγραμμισμένη με τον στόχο του Τραμπ να ελέγξει τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου του μέλους του ΟΠΕΚ της Νότιας Αμερικής, μετά την εκδίωξη του ηγέτη του, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο εδώ και καιρό χαρακτήριζε ως δικτάτορα διακίνησης ναρκωτικών σε συνεργασία με τους εχθρούς της Ουάσινγκτον», αναφέρει το δημοσίευμα.

The US and Venezuela have reached an agreement to export up to $2 billion worth of Venezuelan crude to US ports, President Trump said, a move that could redirect oil shipments meant for China and ease pressure on Venezuela’s sanctioned oil industry https://t.co/SiHz3RlJQl pic.twitter.com/jZR7CdmxMl — Reuters (@Reuters) January 7, 2026

Οι σύμμαχοι του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Μαδούρο παραμένουν στην εξουσία στη Βενεζουέλα, όπου η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ βαδίζει σε μια λεπτή γραμμή μεταξύ της καταγγελίας της «απαγωγής» του και της έναρξης της συνεργασίας με τις ΗΠΑ υπό τις σαφείς απειλές του Τραμπ, συνεχίζει το δημοσίευμα.

Τραμπ: Τα χρήματα από το πετρέλαιο θα ελέγχονται από εμένα

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters οι ΗΠΑ θα διυλίσουν και θα πουλήσουν έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου που έχουν «κολλήσει» στη Βενεζουέλα, μετά τον αμερικανικό αποκλεισμό, ως πρώτο βήμα στο σχέδιο να αναζωογονήθει ο τομέας αυτός που βρίσκεται σε παρακμή, παρά το γεγονός ότι η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

«Αυτό το πετρέλαιο θα πωληθεί στην τιμή αγοράς του και αυτά τα χρήματα θα ελέγχονται από εμένα, ως Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών!», έγραψε ο Τραμπ την Τρίτη.

Η Βενεζουέλα δεν έχει επιβεβαιώσει eπισήμως τη συμφωνία.