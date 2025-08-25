Το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το αμερικανικό Associated Press εξέφρασαν σήμερα τον συγκλονισμό και τη θλίψη τους για τον θάνατο συνεργατών τους σε πλήγματα σε νοσοκομείο της νότιας Γάζας, τα οποία αποδίδονται στο Ισραήλ.

«Μάθαμε με μεγάλη λύπη τον θάνατο του Χόσαμ αλ-Μάσρι και τον τραυματισμό ενός άλλου συνεργάτη μας (…) κατά τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ», δήλωσε εκπρόσωπος του Ρόιτερς.

Το Ασοσιέιτεντ Πρες εξέφρασε από την πλευρά του τον συγκλονισμό και τη θλίψη του για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου.