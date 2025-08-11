Σύμφωνα με αναφορές του πρακτορείου Reuters το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για την ανάπτυξη εκατοντάδων στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η τελική απόφαση παραμένει στα χέρια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά οι στρατιώτες είναι έτοιμοι να αναπτυχθούν.

Ο ένας εξ αυτών ανέφερε ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποιος θα είναι ο ακριβής ρόλος των στρατιωτών, αλλά ενδέχεται να συμμετάσχουν στην προστασία ομοσπονδιακών πρακτόρων ή ακόμη και να εκτελέσουν διοικητικά καθήκοντα, προκειμένου να απελευθερωθούν αστυνομικές δυνάμεις για άλλες αποστολές.