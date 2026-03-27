Η ένταση γύρω από την πιθανή πυρηνική πολιτική του Ιράν αυξάνεται, καθώς οι σκληροπυρηνικοί συζητούν όλο και πιο ανοιχτά την προοπτική απόκτησης πυρηνικής βόμβας, παρά τις συνεχείς στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν ενισχύσει την επιρροή τους, με αποτέλεσμα οι σκληροπυρηνικές φωνές να κερδίζουν έδαφος στη διαμόρφωση της πυρηνικής πολιτικής του Ιράν, σύμφωνα με δύο ανώτερες ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Οι δυτικές χώρες υποπτεύονται εδώ και χρόνια ότι η Τεχεράνη στοχεύει στην απόκτηση πυρηνικής βόμβας ή τουλάχιστον στην ικανότητα γρήγορης παραγωγής της.

Η Ισλαμική Δημοκρατία όμως το αρνείται, επικαλούμενη την απαγόρευση από το Ισλάμ και τη συμμετοχή της στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), την οποία ο Χαμενεΐ είχε θεωρήσει δεσμευτική.

Μία από τις πηγές τόνισε ότι δεν υπάρχει επίσημη αλλαγή στο πυρηνικό δόγμα και η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει να κατασκευάσει βόμβα, αλλά οι πιέσεις από σκληροπυρηνικές φωνές αυξάνονται, αμφισβητώντας την υπάρχουσα πολιτική και ζητώντας αναθεώρηση.

Οι συνεχιζόμενες αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του Ιράν μπορεί να έχουν μεταβάλει το πολιτικό κλίμα, πείθοντας τους στρατηγούς ότι η παραμονή στη NPT ή η αποκήρυξη των πυρηνικών όπλων δεν τους προσφέρει ουσιαστικό πλεονέκτημα.

Η στάση των σκληροπυρηνικών

Η δημόσια συζήτηση για ενδεχόμενη αποχώρηση από τη NPT αυξάνεται στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μαζί με την ιδέα ότι το Ιράν θα μπορούσε πλέον να επιδιώξει ανοιχτά την κατασκευή πυρηνικής βόμβας.

Το πρακτορείο Tasnim, συνδεδεμένο με τους Φρουρούς της Επανάστασης, δημοσίευσε την Πέμπτη άρθρο που καλεί σε άμεση αποχώρηση από τη NPT, διατηρώντας όμως το πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς.

Ο σκληροπυρηνικός πολιτικός Μοχαμάντ Τζαβάντ Λαριτζανί, αδελφός του πρόσφατα δολοφονηθέντος υψηλόβαθμου αξιωματούχου Αλί Λαριτζανί, προέτρεψε σε αναστολή συμμετοχής στη NPT, δηλώνοντας ότι πρέπει να συγκροτηθεί επιτροπή για να αξιολογήσει την ωφέλεια της Συνθήκης και να επιστρέψει μόνο αν κριθεί χρήσιμη.

Νωρίτερα, κρατικά μέσα παρουσίασαν τον συντηρητικό σχολιαστή Νάσερ Τοράμπι να λέει ότι το κοινό απαιτεί δράση για την απόκτηση πυρηνικού όπλου: «Είτε θα το κατασκευάσουμε εμείς, είτε θα το αποκτήσουμε».

Εσωτερικές διαφωνίες και στρατηγική τακτική

Η πυρηνική πολιτική παραμένει αντικείμενο ιδιωτικών συζητήσεων στους κυβερνητικούς κύκλους, με διαφορές ανάμεσα σε Φρουρούς της Επανάστασης και πολιτικά στελέχη σχετικά με την ανάγκη προώθησης τέτοιας κίνησης.

Ιρανικές πηγές σημειώνουν ότι στο παρελθόν η απειλή αποχώρησης από τη NPT χρησιμοποιούνταν ως διαπραγματευτική τακτική, χωρίς ποτέ να εφαρμοστεί στην πράξη, και η τωρινή δημόσια συζήτηση μπορεί να αποτελεί παρόμοια στρατηγική.

Δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα το Ιράν θα μπορούσε να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα, δεδομένων των συνεχιζόμενων αεροπορικών επιθέσεων σε πυρηνικές, βαλλιστικές και επιστημονικές εγκαταστάσεις, καθώς και της σύντομης περσινής εκστρατείας Ισραήλ-ΗΠΑ. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση όπλου, επικαλούμενο αναφορές των μυστικών υπηρεσιών, εμπλουτισμό ουρανίου και βαλλιστικό πρόγραμμα.

Καμία επίσημη αλλαγή στην πολιτική

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι στόχος του Ιράν ήταν να διατηρεί τη δυνατότητα γρήγορης κατασκευής βόμβας χωρίς να υφίσταται διεθνή κοινωνική απομόνωση.

Προηγούμενες δηλώσεις των Φρουρών προέτρεπαν σε κατασκευή βόμβας σε περίπτωση απειλής της επιβίωσης του καθεστώτος, κάτι που ενδέχεται να ισχύει στον τρέχοντα πόλεμο.

“Η φετφά του Χαμενεΐ, που απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα, εκδόθηκε αρχές 2000 και επαναλήφθηκε το 2019, χωρίς ποτέ να δημοσιευθεί γραπτώς”

Σύμφωνα με μία από τις δύο πηγές, ο θάνατος του Χαμενεΐ και του Αλί Λαριτζανί δυσχεραίνει την αντιμετώπιση των πλέον επιθετικών επιχειρημάτων των σκληροπυρηνικών.

Η δέσμευση στην μη γραπτή φετφά πιθανότατα παραμένει έγκυρη εκτός αν ανακληθεί από τον νέο ανώτατο ηγέτη, τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον θάνατο του πατέρα του.