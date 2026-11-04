Μία σειρά από πολιτικές και οικονομικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι βάρυναν καθοριστικά στην εκλογική επίδοση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις του Reuters και του Politico.

Οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, καταγράφοντας νίκες ακόμη και σε πολιτείες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ασφαλή προπύργια των Ρεπουμπλικανών. Το Reuters χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα σαφή αποδοκιμασία της ατζέντας Τραμπ, με την οικονομία και το κόστος ζωής να βρίσκονται στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων.

Η ακρίβεια στο κέντρο της κάλπης

Το ισχυρότερο μήνυμα των exit polls αφορά την καθημερινή οικονομία.

Σχεδόν 9 στους 10 ψηφοφόρους δήλωσαν ότι το κόστος ζωής αποτέλεσε κρίσιμο ή σημαντικό παράγοντα για την ψήφο τους, ενώ σχεδόν δύο στους τρεις απέδωσαν στον Τραμπ ευθύνη για τις υψηλές τιμές.

Παράλληλα, περίπου τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων δήλωσαν είτε δυσαρεστημένοι είτε οργισμένοι με την πορεία της χώρας.

Ο Τραμπ είχε κερδίσει τις εκλογές του 2024 υποσχόμενος ότι θα περιορίσει τον πληθωρισμό και θα μειώσει το κόστος για τους Αμερικανούς. Δύο χρόνια αργότερα, σύμφωνα με το Reuters, οι δασμοί στα εισαγόμενα προϊόντα και ο πόλεμος με το Ιράν είχαν επιβαρύνει την οικονομική εικόνα, ιδιαίτερα μέσω των τιμών ενέργειας και καυσίμων.

Το Ιράν έγινε πολιτικό βαρίδι

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον πόλεμο με το Ιράν.

Το Politico είχε καταγράψει ήδη πριν ανοίξουν οι κάλπες έντονο προβληματισμό μεταξύ Ρεπουμπλικανών στελεχών, τα οποία θεωρούσαν ότι η σύγκρουση είχε αυξήσει το κόστος καυσίμων και λιπασμάτων, δημιουργώντας προβλήματα κυρίως σε αγροτικές και μεσοδυτικές πολιτείες.

Ένας Ρεπουμπλικανός βουλευτής περιέγραψε στο Politico ότι στις αρχές του 2026 το κόμμα πίστευε πως μπορούσε να αποφύγει τη συνηθισμένη φθορά των midterms. Στη συνέχεια, όμως, ήρθε η στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν και, όπως είπε, «το ένα πράγμα ακολουθούσε το άλλο».

Μετά την κάλπη, ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ αναγνώρισε ότι το Ιράν συνέβαλε στις απώλειες των Ρεπουμπλικανών, αν και εξακολούθησε να υπερασπίζεται την απόφασή του για στρατιωτική δράση.

Οι δασμοί και η πίεση από τους ίδιους τους Ρεπουμπλικανούς

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα ήταν οι δασμοί.

Σύμφωνα με το Politico, κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο είχαν πιέσει παρασκηνιακά τον Λευκό Οίκο να περιορίσει τον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά, φοβούμενα ότι θα κόστιζε σε κρίσιμες αναμετρήσεις.

Αντίστοιχες αντιδράσεις είχαν προκληθεί και από αποφάσεις για εισαγωγές ξένου βοδινού, οι οποίες είχαν δυσαρεστήσει κτηνοτρόφους και αγρότες σε πολιτείες όπως το Κάνσας, η Αϊόβα και το Τέξας.

Η οικονομική δυσαρέσκεια έδειξε τελικά να υπερισχύει της προεκλογικής στρατηγικής του Τραμπ, ο οποίος προσπάθησε τις τελευταίες εβδομάδες να παρουσιάσει τους Δημοκρατικούς ως «ριζοσπάστες» και απειλή για τη χώρα.

Το Reuters σημειώνει ότι αυτή η γραμμή δεν κατάφερε να επισκιάσει τις ανησυχίες για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και τα πρατήρια καυσίμων.

Ρήγμα στη συμμαχία του 2024

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα των εκλογών αφορά τη συμμαχία ψηφοφόρων που είχε οδηγήσει τον Τραμπ πίσω στον Λευκό Οίκο το 2024.

Τα exit polls κατέγραψαν σημαντική υποχώρηση της υποστήριξης των Ρεπουμπλικανών μεταξύ Λατίνων, νέων ψηφοφόρων και μαύρων ανδρών.

Η αλλαγή είναι ιδιαίτερα έντονη στους Ισπανόφωνους.

Το 2024 ο Τραμπ είχε συγκεντρώσει σχεδόν το 46% της ισπανόφωνης ψήφου. Στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές η υποστήριξη προς τους Ρεπουμπλικανούς σε αυτή την ομάδα υποχώρησε περίπου στο ένα τρίτο.

Η εξέλιξη αυτή είχε σημαντικές συνέπειες σε πολιτείες όπως το Τέξας και η Φλόριντα.

Το μεταναστευτικό γύρισε εναντίον του σε ορισμένες περιοχές

Το Politico αποδίδει μέρος αυτής της μεταστροφής και στη σκληρή πολιτική των μαζικών απελάσεων.

Ρεπουμπλικάνοι στη Φλόριντα και σε νοτιοδυτικές πολιτείες είχαν προειδοποιήσει ότι η πολιτική αυτή μπορούσε να αποξενώσει Ισπανόφωνους ψηφοφόρους που είχαν στραφεί προς τον Τραμπ το 2024.

Ιδιαίτερη δυσαρέσκεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προκάλεσε η κατάργηση καθεστώτων προσωρινής προστασίας για μετανάστες από χώρες όπως η Βενεζουέλα και η Αϊτή.

Το Politico: «Οι Ρεπουμπλικάνοι ιδιωτικά κατηγορούν τον Τραμπ»

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του Politico αφορά όσα λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Σε συζητήσεις με περίπου δώδεκα υποψηφίους, στελέχη εκστρατειών και βουλευτές, το μέσο κατέγραψε ότι πολλοί απέφευγαν δημόσια να στραφούν κατά του προέδρου, αλλά ιδιωτικά απέδιδαν στον ίδιο σημαντικό μέρος της ευθύνης για τη δύσκολη θέση του κόμματος.

Χαρακτηριστική ήταν η φράση Ρεπουμπλικανού στρατηγικού συμβούλου:

«Όλοι ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι ο Τραμπ»

Το ίδιο ρεπορτάζ σημείωνε πάντως ότι υπήρχε και διαφορετική ανάγνωση μέσα στο κόμμα: σε δημοσκόπηση του Politico, 29% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων θεωρούσε ότι πιθανές απώλειες θα οφείλονταν στο γεγονός ότι ο Τραμπ είχε κάνει το κόμμα λιγότερο δημοφιλές, ενώ 30% θεωρούσε ότι το πρόβλημα ήταν ακριβώς το αντίθετο — ότι ο ίδιος δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο.

Ο Jonathan Martin: Ο Τραμπ δεν προστάτευσε τη συμμαχία που είχε χτίσει

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η ανάλυση του πολιτικού συντάκτη του Politico, Jonathan Martin.

Η βασική του θέση είναι ότι, παρότι σχεδόν κάθε πρόεδρος υφίσταται απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές, αυτή τη φορά ο Τραμπ είχε ασυνήθιστα μεγάλη προσωπική ευθύνη για την έκταση της ήττας.

Ο Martin υποστηρίζει ότι ο Τραμπ είχε κατορθώσει το 2024 να δημιουργήσει μία πολύ ευρύτερη και πιο διαφοροποιημένη εκλογική συμμαχία, αλλά στη συνέχεια δεν έδειξε ενδιαφέρον να τη διατηρήσει.

Στην ανάλυσή του συνδέει την απώλεια στήριξης με τους δασμούς, τον πόλεμο με το Ιράν, πολιτικές βεντέτες και την απουσία ενός συνεκτικού μηνύματος για το κόστος ζωής.

Κατά το Politico, η προεκλογική στρατηγική του Λευκού Οίκου έδινε συχνά την εντύπωση ότι ο πρόεδρος ασχολούνταν περισσότερο με προσωπικές ή συμβολικές προτεραιότητες παρά με το ζήτημα που κυριαρχούσε στις ανησυχίες των ψηφοφόρων: την οικονομία.

Οι επιλογές υποψηφίων κόστισαν επίσης

Το Reuters επισημαίνει μία ακόμη διάσταση: τις προσωπικές επιλογές του Τραμπ για κρίσιμες υποψηφιότητες.

Αρκετοί υποψήφιοι που ο ίδιος είχε στηρίξει, παρά τις αντιρρήσεις τοπικών στελεχών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ηττήθηκαν.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Κεν Πάξτον στο Τέξας, αλλά και υποψήφιοι σε πολιτείες όπου οι Ρεπουμπλικάνοι πίστευαν ότι θα μπορούσαν να διατηρήσουν τις έδρες τους.

Το Reuters εκτιμά ότι τα αποτελέσματα πιθανότατα θα αναζωπυρώσουν τη συζήτηση μέσα στο κόμμα σχετικά με το κατά πόσο η προσωπική πίστη στον Τραμπ αποτελεί επαρκές κριτήριο για την επιλογή υποψηφίων που πρέπει στη συνέχεια να απευθυνθούν σε ευρύτερα εκλογικά ακροατήρια.

Η οικονομία νίκησε τον φόβο

Το κοινό συμπέρασμα που προκύπτει από τις αναλύσεις Reuters και Politico είναι ότι οι ψηφοφόροι έδωσαν πολύ μεγαλύτερο βάρος στην καθημερινότητά τους από ό,τι στη συγκρουσιακή προεκλογική ρητορική.

Οι τιμές, τα καύσιμα, η οικονομική ανασφάλεια και η αίσθηση ότι η κατάσταση είχε επιδεινωθεί σε σχέση με δύο χρόνια πριν αποδείχθηκαν ισχυρότερα ζητήματα από τις προειδοποιήσεις του Τραμπ για το τι θα συνέβαινε εάν οι Δημοκρατικοί επέστρεφαν στην εξουσία.

Το Reuters το συνοψίζει χαρακτηριστικά: ο Τραμπ είχε ζητήσει από τους πολίτες να ψηφίσουν σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε σημαντικό βαθμό αυτό ακριβώς έκαναν.

Και για τους Ρεπουμπλικανούς, η συζήτηση της επόμενης ημέρας αφορά πλέον όχι μόνο την απώλεια του Κογκρέσου, αλλά και ένα βαθύτερο ερώτημα: πόσο από τη συμμαχία που έφερε τον Τραμπ στην εξουσία το 2024 μπορεί να επιβιώσει χωρίς αλλαγή πολιτικής και στρατηγικής μέχρι το 2028.