Πρόκειται για μια μαζική ηλεκτρονική επίθεση Ρώσων χάκερς που παραβίασαν εκατοντάδες email εισαγγελέων και αξιωματούχων σε Ουκρανία, χώρες του ΝΑΤΟ και τα Βαλκάνια, μεταξύ αυτών και 27 λογαριασμούς του ελληνικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι χάκερς «χτύπησαν» και το ΓΕΕΘΑ

Σύμφωνα με το Reuters, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χάκερς παραβίασαν και 27 λογαριασμούς email που διαχειρίζεται το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας. Μεταξύ των θυμάτων ήταν Έλληνες αμυντικοί ακόλουθοι στην Ινδία και τη Βοσνία, καθώς και ο δημόσιος λογαριασμός επικοινωνίας του Κοινού Κέντρου Ψυχικής Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων. Το Γενικό Επιτελείο δεν σχολίασε.

Πώς εκτέθηκαν τα δεδομένα – Τι δείχνει η έρευνα

Τα δεδομένα εκτέθηκαν κατά λάθος στο διαδίκτυο από τους ίδιους τους χάκερς και εντοπίστηκαν από την ομάδα ερευνητών κυβερνοασφάλειας Ctrl-Alt-Intel, η οποία διαπίστωσε ότι οι δράστες άφησαν εκτεθειμένες στο διαδίκτυο πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αρχείων καταγραφής επιτυχημένων επιθέσεων και χιλιάδων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχαν υποκλαπεί.

Η έρευνα αποδίδει την εκστρατεία παραβιάσεων σε ομάδα χάκερς που συνδέεται με τη Ρωσία, γνωστή με την ονομασία «Fancy Bear», η οποία έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για επιθέσεις κυβερνοκατασκοπείας. Δύο ανεξάρτητοι ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας συμφώνησαν ότι η δραστηριότητα σχετίζεται με τη Μόσχα, αν και διατύπωσαν επιφυλάξεις ως προς την ακριβή ταυτότητα της ομάδας.

Στο «στόχαστρο» Ουκρανοί εισαγγελείς

Μεταξύ των οργανισμών που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται ουκρανικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον εντοπισμό συνεργατών της Ρωσίας, όπως η Ειδική Εισαγγελία για θέματα άμυνας και η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ARMA). Σύμφωνα με τα στοιχεία, παραβιάστηκαν επίσης λογαριασμοί εργαζομένων σε εκπαιδευτικό κέντρο εισαγγελέων στο Κίεβο.

Πού αλλού «χτύπησαν» οι χάκερς

Στη Ρουμανία, οι χάκερ παραβίασαν τουλάχιστον 67 λογαριασμούς email που διαχειρίζεται η Πολεμική Αεροπορία της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που συνδέονται με βάσεις του ΝΑΤΟ και τουλάχιστον ενός ανώτερου στρατιωτικού αξιωματικού. Το ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

Στη Βουλγαρία, οι χάκερ παραβίασαν τουλάχιστον τέσσερις λογαριασμούς email που ανήκουν σε τοπικούς αξιωματούχους στην επαρχία Πλόβντιβ, όπου είχε καταγγελθεί ρωσική παρέμβαση που φέρεται να απενεργοποίησε υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης πριν από επίσκεψη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πέρυσι. Οι βουλγαρικές αρχές δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι οι κατάσκοποι στόχευσαν ακαδημαϊκούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους στη Σερβία, έναν παραδοσιακό σύμμαχο της Ρωσίας. Το σερβικό Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

Σημειώνεται ότι η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, ενώ η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι εμπλέκεται σε επιχειρήσεις κυβερνοκατασκοπείας.

Με πληροφορίες από Reuters