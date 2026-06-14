Αξιωματούχος της Τεχεράνης, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Κυριακής (14/6) ότι το Ιράν συμφωνεί να μην προχωρήσει στην παραγωγή ή την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Ουάσινγκτον αποδέχτηκε τον όρο να μειώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διατηρεί στο έδαφός της, με τον ακριβή μηχανισμό υλοποίησης να τίθεται προς διαβούλευση τις επόμενες 60 ημέρες.

Η διαρροή αυτών των κρίσιμων παραμέτρων ενίσχυσε το κλίμα αισιοδοξίας για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας, μερικές μόλις ώρες μετά τη δήλωση του Τραμπ περί υπογραφών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Ιρανού αξιωματούχου, το κείμενο του μνημονίου περιλαμβάνει τις εξής αμοιβαίες δεσμεύσεις: