Αξιωματούχος της Τεχεράνης, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Κυριακής (14/6) ότι το Ιράν συμφωνεί να μην προχωρήσει στην παραγωγή ή την απόκτηση πυρηνικών όπλων.
Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Ουάσινγκτον αποδέχτηκε τον όρο να μειώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διατηρεί στο έδαφός της, με τον ακριβή μηχανισμό υλοποίησης να τίθεται προς διαβούλευση τις επόμενες 60 ημέρες.
Η διαρροή αυτών των κρίσιμων παραμέτρων ενίσχυσε το κλίμα αισιοδοξίας για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας, μερικές μόλις ώρες μετά τη δήλωση του Τραμπ περί υπογραφών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Ιρανού αξιωματούχου, το κείμενο του μνημονίου περιλαμβάνει τις εξής αμοιβαίες δεσμεύσεις:
- Το Ιράν προχωρά στο άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για το σύνολο των εμπορικών πλοίων. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ τερματίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν.
- Η Ουάσινγκτον δεσμεύεται να μην επιβάλει νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη μέχρι να υπογραφεί η οριστική συμφωνία.
- Επιπλέον, αίρονται οι πετρελαϊκές κυρώσεις για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντας στο Ιράν τη δυνατότητα να εξάγει πετρέλαιο και να εισπράττει κανονικά τα έσοδα.
- Οι ΗΠΑ συμφωνούν να αποδεσμεύσουν παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η διαδικασία αυτή θα υλοποιηθεί μέσω άμεσων μεταφορών μετρητών, χρηματοοικονομικών πιστωτικών γραμμών, καθώς και με τη συνεργασία κρατών της περιοχής.
- Πέρα από τη δέσμευση για μη κατασκευή ή απόκτηση πυρηνικών όπλων, το Ιράν συμφωνεί να διατηρήσει σταθερό το πυρηνικό status quo μέχρι την τελική συμφωνία, παγώνοντας τον εμπλουτισμό ουρανίου και την επέκταση των σχετικών εγκαταστάσεων.
- Οι ΗΠΑ δέχονται τη φόρμουλα βάσει της οποίας η Τεχεράνη θα αραιώσει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που βρίσκεται εντός της χώρας, με τις τεχνικές λεπτομέρειες του μηχανισμού αυτού να καθορίζονται εντός των επόμενων 60 ημερών.