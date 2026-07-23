Τη στρατιωτική του παρουσία στην Υεμένη ενίσχυσε το Ιράν εντός του μήνα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters που επικαλείται τέσσερις πληροφοριοδότες.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η Τεχεράνη απέστειλε στην περιοχή υψηλόβαθμους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, εξειδικευμένους στρατιωτικούς συμβούλους, καθώς και κρίσιμα εξαρτήματα για την κατασκευή πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η κίνηση αυτή αποτυπώνει την πρόθεση της ιρανικής ηγεσίας να αναβαθμίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ανταρτών Χούθι, ορθώνοντας νέες απειλές κατά της ασφάλειας των εμπορικών πλοίων και της διεθνούς ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι πηγές, εκ των οποίων δύο ιρανικές, ο υπουργός Πληροφοριών της Υεμένης και ένας αναλυτής θεμάτων περιφερειακής ασφάλειας είπαν ότι το Ιράν μετέφερε αεροπορικώς μέλη των Φρουρών και εξοπλισμό με μια πτήση από την Τεχεράνη στις 13 Ιουλίου. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι γνωστοποιηθεί μέχρι τώρα.

Οι δύο ιρανικές πηγές είπαν στο Reuters ότι στην πτήση της εταιρείας Mahan Air επέβαιναν 10-21 μέλη των Φρουρών, μεταξύ των οποίων ήταν και υψηλόβαθμοι διοικητές.

Το αεροσκάφος επρόκειτο να προσγειωθεί στη Σαναά, η οποία ελέγχεται από τους Χούθι, όμως άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στη Χοντέιντα, αφού το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας χτυπήθηκε από δυνάμεις της υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία, διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

«Οι διοικητές των Φρουρών ταξίδεψαν εκεί για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις των Χούθι και να τους εκπαιδεύσουν στα νέα πυραυλικά συστήματα», είπε μία από τις πηγές, σημειώνοντας ότι το Ιράν έστειλε και χρυσό για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες των Χούθι.

Οι δύο ιρανικές πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν για λόγους ασφαλείας. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για κάποιο σχόλιο. Η Τεχεράνη αρνείται ότι εξοπλίζει τους Χούθι με πυραύλους.

Δεν υπάρχει κάποια απάντηση ούτε από την πλευρά των Χούθι, οι οποίοι αρνούνται ότι ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν και λένε ότι κατασκευάζουν μόνοι τα όπλα τους.