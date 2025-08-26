Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, σε εξέλιξη βρίσκονται παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, με καίριο στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των δυτικών κυρώσεων.

Πρωταγωνιστές αυτών των συνομιλιών ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που συναντήθηκαν πρόσφατα στην Αλάσκα, σε σύνοδο κορυφής που φέρεται να σηματοδοτεί νέα γεωπολιτική τροχιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πέντε διαφορετικές πηγές που μίλησαν στο Reuters, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ενεργειακές συμφωνίες κολοσσιαίας σημασίας.

Οι ΗΠΑ προσφέρουν συγκεκριμένα οικονομικά και εμπορικά κίνητρα, με αντάλλαγμα την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες και την αναδίπλωση της Μόσχας σε ορισμένες απαιτήσεις.

Συμφωνίες-μαμούθ με αντάλλαγμα παραχωρήσεις στο μέτωπο της Ουκρανίας

Η ρωσική πλευρά εμφανίζεται διατεθειμένη να υποχωρήσει σε ορισμένα σημεία, όπως δήλωσε πρόσφατα και ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Ωστόσο, βασικές απαιτήσεις της Μόσχας περιλαμβάνουν την αναγνώριση του ελέγχου σε ολόκληρο το Ντονμπάς και τη ρητή εγγύηση, πως η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων, Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι φέρεται να εξετάζουν την επιστροφή της Exxon Mobil στο κομβικό έργο Sakhalin-1, καθώς και πιθανές εξαγωγές αμερικανικού τεχνολογικού εξοπλισμού, για τη στήριξη ρωσικών έργων LNG όπως το Arctic LNG 2.

Πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά και ενεργειακή τεχνολογία στο τραπέζι

Μία ακόμη ασυνήθιστη πρόταση που συζητήθηκε, αφορά την πιθανή αγορά ρωσικών πυρηνοκίνητων παγοθραυστικών από τις ΗΠΑ, κίνηση που μέχρι πρότινος φάνταζε αδιανόητη, λόγω των κυρώσεων και της ψυχροπολεμικής ατμόσφαιρας.

Οι διαβουλεύσεις επιταχύνθηκαν κατά την επίσκεψη του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, ο οποίος συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον επενδυτικό του σύμβουλο, Κιρίλ Ντμιτρίεφ.

Παράλληλα, συζητήσεις διεξάγονται και εντός του Λευκού Οίκου, με τον ίδιο τον Τραμπ να εμπλέκεται προσωπικά.

Μία πηγή σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ο Τραμπ ήθελε έναν τίτλο επιτυχίας μετά τη Σύνοδο της Αλάσκας – και μια μεγάλη ενεργειακή συμφωνία θα εξυπηρετούσε ακριβώς αυτόν τον σκοπό».

Οι Ευρωπαίοι στο περιθώριο – Διμερής στρατηγική Ουάσινγκτον – Μόσχας

Καθώς η Ε.Ε. εμμένει στην πλήρη αποκοπή από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027, ο Τραμπ δείχνει να προωθεί μια ανεξάρτητη στρατηγική, παρακάμπτοντας τις Βρυξέλλες και επενδύοντας σε απευθείας επαφές με τη Ρωσία.