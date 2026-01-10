Ο γιος και διάδοχος του Σάχη του Ιράν, ο Ρεζά Παχλαβί, ήταν μόλις 17 ετών όταν οι Φρουροί της Επανάστασης ανέτρεπαν τον πατέρα του Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, και τον έστελναν στην εξορία, το 1979. Το όνειρο να κάτσει στον θρυλικό Θρόνου του Παγωνιού, ή Θρόνο του Ηλίου (ένα μέρος του οποίου σώζεται σήμερα στο θησαυροφυλάκιο της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν), έμοιαζε μέχρι σήμερα τουλάχιστον τρελό.

Σήμερα, στα 65 του χρόνια, (έχει γεννηθεί 31 Οκτωβρίου 1960) που το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης σείεται συθέμελα, βλέποντας τους οργισμένους διαδηλωτές να καίνε ως και τον τάφο του Χομεϊνί, του ηγέτη και εμπνευστή της Επανάστασης, οι ελπίδες του για πρώτη φορά αποκτούν βάση. «Είμαι έτοιμος να επιστρέψω», διαμηνύει στο διάγγελμά του, ζητώντας από τον ιρανικό λαό να κλιμακώσει τις διαδηλώσεις του, παραλύοντας το θεοκρατικό κράτος που ηγείται τα τελευταία 45 χρόνια στην αχανή χώρα.

هم‌میهنان عزیزم، شما با شجاعت و ایستادگی خود، تحسین جهانیان را برانگیخته‌اید. حضور دگرباره و پرشکوه‌تان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه، پاسخی دندان‌شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از مخفیگاهش دیده و از وحشت لرزیده… pic.twitter.com/MaQDiwkXRL — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 10, 2026

Το διάγγελμα του Ρεζά Παχλαβί στους Ιρανούς

«Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Με το θάρρος και την αποφασιστικότητά σας, έχετε κερδίσει τον θαυμασμό του κόσμου. Η ανανεωμένη και μεγαλοπρεπής παρουσία σας στους δρόμους σε όλο το Ιράν την Παρασκευή το βράδυ ήταν μια ηχηρή απάντηση στις απειλές του προδοτικού και εγκληματικού ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος ότι έχει δει αυτές τις εικόνες από την κρυψώνα του και έχει τρέμει από φόβο.

Τώρα, με την αποφασιστική σας απάντηση στο πρώτο κάλεσμα, είμαι βέβαιος ότι, κάνοντας την παρουσία μας στους δρόμους πιο στοχευμένη και, ταυτόχρονα, κόβοντας τις οικονομικές πηγές διαβίωσης, θα γονατίσουμε εντελώς την Ισλαμική Δημοκρατία και τον φθαρμένο και εύθραυστο μηχανισμό καταστολής της.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλώ τους εργάτες και τους υπαλλήλους σε βασικούς τομείς της οικονομίας, ιδίως στις μεταφορές, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την ενέργεια, να ξεκινήσουν την πανεθνική απεργία.

Επίσης, ζητώ από όλους σας σήμερα και αύριο, Σάββατο και Κυριακή (10 και 11 Ιανουαρίου), αυτή τη φορά από τις 6 μ.μ., να βγείτε στους δρόμους με σημαίες, εικόνες και εθνικά σύμβολα και να διεκδικήσετε τους δημόσιους χώρους ως δικούς σας. Ο στόχος μας δεν είναι πλέον απλώς να βγούμε στους δρόμους, αλλά να προετοιμαστούμε για να καταλάβουμε τα κέντρα των πόλεων και να τα κρατήσουμε.

Για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, κινηθείτε προς τα πιο κεντρικά μέρη των πόλεων από διαφορετικές διαδρομές όσο το δυνατόν περισσότερο και συνδέστε ξεχωριστά πλήθη. Ταυτόχρονα, προετοιμαστείτε τώρα να μείνετε στους δρόμους και συγκεντρώστε τα απαραίτητα εφόδια.

Στους νέους της Αθάνατης Φρουράς του Ιράν και σε όλες τις ένοπλες και ασφαλείας δυνάμεις που έχουν ενταχθεί στην εθνική πλατφόρμα συνεργασίας, λέω: Επιβραδύνετε και διαταράξτε ακόμη περισσότερο τη μηχανή καταστολής, ώστε την καθορισμένη ημέρα να την απενεργοποιήσουμε εντελώς.

Κι εγώ προετοιμάζομαι να επιστρέψω στην πατρίδα, ώστε την ώρα της νίκης της εθνικής μας επανάστασης να μπορώ να είμαι δίπλα σας, το μεγάλο έθνος του Ιράν. Πιστεύω ότι αυτή η μέρα είναι πολύ κοντά.

Ζήτω το Ιράν!».

Κάτω από το διάγγελμά του Ρεζά Παχλαβί στο Χ, βίντεο φτιαγμένα με Τεχνητή Νοημοσύνη, δείχνουν τον 65χρονο Παχλαβί να κατεβαίνει από το αεροπλάνο σε ένα αεροδρόμιο πνιγμένο στις ιρανικές σημαίες που κρατά ένα τεράστιο πλήθος.

Διαδηλωτές σε πόλεις που φλέγονται και κυρίως στην Τεχεράνη, έχουν βγει στους δρόμους κρατώντας φωτογραφίες του και ανεμίζοντας σημαίες του Ιράν, με τον λέοντα που κραδαίνει ένα σπαθί στη λευκή λωρίδα τους, την παλιά δηλαδή σημαία της χώρας.

رضاشاه دوم پهلوی: “من نیز در تدارک بازگشت به میهن هستم تا در زمان پیروزی انقلاب ملی‌مان، کنار شما ملت بزرگ‌ ایران باشم..“#جاویدشاه ایران pic.twitter.com/PzImzLkDEE — Bahram (@Verethragnan) January 10, 2026

این آخرین نبره پهلوی برمی گرده هم اکنون آدلاید، استرالیا

شنبه ۲۰ دی ۲۵۸۴ شاهنشاهی #جاويدشاه‌ #JavidShah pic.twitter.com/0VlAgfc1Db — 👑Hashem Ramezan-zadeh👑(ایران متحد) (@hashemasa) January 10, 2026

Οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στην Τεχεράνη λόγω των κακών οικονομικών συνθηκών, έχουν εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 100 πόλεις και σε όλες τις 31 επαρχίες, με δεκάδες νεκρούς, 65 τον αριθμό σύμφωνα με την ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία, αν και ένας γιατρός που μίλησε στο περιοδικό ΤΙΜΕ κάνει λόγο για τουλάχιστον 217 θύματα. Οι συλληφθέντες από το καθεστώς πλησιάζουν τους 3.000.

Εν τω μεταξύ, Ιρανοί διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο τζαμί Αλ-Ρασούλ στην Τεχεράνη και το ισλαμικό καθεστώς είναι πιο ευάλωτο από ποτέ.

Iranian protesters have set fire to the Al-Rasool Mosque in Tehran. The Islamic Regime is more vulnerable than ever before. pic.twitter.com/ZQeSsl91r0 — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) January 10, 2026

Πολλές πόλεις έχουν τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διαδηλωτών, ενώ τζαμιά και κυβερνητικά κτήρια παραδίδονται στις φλόγες. Το Ιράν είναι παραδομένο στο χάος

Ο ανώτατος ηγέτης του, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Χαμενέι απειλεί ότι οι Φρουροί της Επανάστασης θα πνίξουν στο αίμα την επανάσταση που είναι σε εξέλιξη, την οποία αποδίδει σε «δάκτυλο των ΗΠΑ».

Συγκεκριμένα διεμήνυσε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει απέναντι σε βανδάλους που επιδιώκουν να ευχαριστήσουν τον Τραμπ». Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», ο Χαμενεΐ αποκάλεσε τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές «ταραχοποιούς» που προσπαθούν «να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ». Παράλληλα, ο εισαγγελέας της Τεχεράνης δήλωσε ότι οι διαδηλωτές μπορεί να αντιμετωπίσουν ακόμη και τη θανατική ποινή.

Επίσης σε κρατική τηλεοπτική μετάδοση, ένας αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης απηύθυνε προειδοποίηση προς τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις κινητοποιήσεις, λέγοντας: «Αν… σας χτυπήσει μια σφαίρα, μην παραπονιέστε».