Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά και ιστορικά συγκυρία για το Ιράν, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη της χώρας, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, απηύθυνε δραματικό μήνυμα προς τον ιρανικό λαό μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Με σκληρή γλώσσα και σαφείς πολιτικές αιχμές, κάνει λόγο για το «οριστικό τέλος» του θεοκρατικού καθεστώτος, υποστηρίζοντας ότι η απώλεια του Χαμενεΐ σηματοδοτεί την αρχή μιας μη αναστρέψιμης ιστορικής μετάβασης. Στο μήνυμά του, ο Παχλαβί χαρακτηρίζει τον εκλιπόντα ηγέτη «αιμοδιψή τύραννο» και τον κατηγορεί για τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων Ιρανών πολιτών, κάνοντας λόγο για μια σκοτεινή περίοδο, που κατά την εκτίμησή του, φτάνει πλέον στο τέλος της.

Noticias 🇮🇷💬 | Reza Pahlavi, el heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la dictadura islámica, envió un mensaje luego de la operación militar ejecutada por Estados Unidos e Israel. “A pesar de la llegada de esta ayuda, la victoria final la alcanzaremos nosotros. Somos… pic.twitter.com/gCjmkSK0nW — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) February 28, 2026



Υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των υπολειμμάτων του καθεστώτος να ορίσουν διάδοχο θα στερείται νομιμοποίησης και βιωσιμότητας, τονίζοντας πως κανένα πρόσωπο που θα τοποθετηθεί στη θέση του ανώτατου ηγέτη δεν θα μπορέσει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του λαού ή να διασφαλίσει πολιτική σταθερότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στο κάλεσμά του προς τον στρατό, τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας, προτρέποντάς τους να μην στηρίξουν «ένα καταρρέον καθεστώς».

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για «την τελευταία ευκαιρία» τους να ταχθούν στο πλευρό του έθνους και να συμβάλουν σε μια ομαλή και σταθερή μετάβαση προς ένα «ελεύθερο και ευημερούν μέλλον».

Το μήνυμα του Ρεζά Παχλαβί επιχειρεί να διαμορφώσει ένα αφήγημα εθνικής ενότητας, καλώντας τους Ιρανούς να παραμείνουν «ενωμένοι και ακλόνητοι» με στόχο την «τελική νίκη» και τον εορτασμό της ελευθερίας του Ιράν. Παράλληλα, δηλώνει παρών για την «επόμενη ημέρα», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον ρόλο που προτίθεται να διαδραματίσει σε μια ενδεχόμενη πολιτική μετάβαση της χώρας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Συμπατριώτες μου,

Ο Αλί Χαμενεΐ, ο αιμοδιψής τύραννος της εποχής μας, ο δολοφόνος δεκάδων χιλιάδων από τους πιο γενναίους γιους και κόρες του Ιράν, έχει σβηστεί από την ιστορία. Με τον θάνατό του, η Ισλαμική Δημοκρατία έφτασε ουσιαστικά στο τέλος της και πολύ σύντομα θα παραδοθεί στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από τα απομεινάρια του καθεστώτος να διορίσουν διάδοχο του Χαμενεΐ είναι καταδικασμένη σε αποτυχία εξαρχής. Όποιον και αν τοποθετήσουν στη θέση του δεν θα έχει ούτε νομιμότητα ούτε μακροζωία και αναμφίβολα θα είναι και συνένοχος στα εγκλήματα αυτού του καθεστώτος. Προς τον στρατό, τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δυνάμεις ασφαλείας: κάθε προσπάθεια διατήρησης ενός καταρρέοντος καθεστώτος θα αποτύχει.

Αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία να ενταχθείτε στο έθνος, να βοηθήσετε στη διασφάλιση της σταθερής μετάβασης του Ιράν σε ένα ελεύθερο και ευημερούν μέλλον και να συμμετάσχετε στην οικοδόμηση αυτού του μέλλοντος. Ο θάνατος του εγκληματία Χαμενεΐ, αν και δεν εκδικείται το αίμα που χύθηκε, μπορεί να χρησιμεύσει ως βάλσαμο για τις πληγωμένες καρδιές των θλιμμένων πατέρων και μητέρων, συζύγων και συζύγων, γιων και κορών, και των οικογενειών όσων έδωσαν τη ζωή τους στην Εθνική Επανάσταση του Λιονταριού και του Ήλιου του Ιράν.

Αξιότιμε και θαρραλέο λαέ του Ιράν,

Αυτή μπορεί να είναι η αρχή της μεγάλης εθνικής μας γιορτής, αλλά δεν είναι το τέλος του δρόμου. Παραμείνετε σε εγρήγορση και προετοιμασμένοι. Η ώρα για μια ευρεία και αποφασιστική παρουσία στους δρόμους είναι πολύ κοντά. Μαζί, ενωμένοι και ακλόνητοι, θα επιτύχουμε την τελική νίκη και θα γιορτάσουμε την ελευθερία του Ιράν σε όλη την αγαπημένη μας πατρίδα.

Ζήτω το Ιράν,

Ρεζά Παχλεβί»