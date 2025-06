Ο γιος του τελευταίου Σάχη της Περσίας, Ρεζά Παχλαβί, με αφορμή την σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν τόνισε πως «η Ισλαμική Δημοκρατία έχει φτάσει στο τέλος της και καταρρέει».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Παχλαβί τόνισε πως «η διαδικασία που έχει ξεκινήσει είναι μη αναστρέψιμη και το μέλλον προμηνύεται λαμπρό».

Παράλληλα, κάλεσε τους Ιρανούς να «σηκωθούν και να διεκδικήσουν ξανά το Ιράν», εκφράζοντας την επιθυμία του να ενωθεί σύντομα μαζί τους.

Τα τελευταία χρόνια, το Ισραήλ έχει ενισχύσει τους δεσμούς του με τον Παχλαβί, ο οποίος έχει εκφράσει ανοιχτή στήριξη στις δράσεις της χώρας. Ο πατέρας του είχε στενούς δεσμούς με το Ισραήλ πριν ανατραπεί από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Στο μήνυμά του, ο Ρεζά Παχλαβί εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τους πολίτες που έχουν πληγεί από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, υπογραμμίζοντας πως «η καρδιά μου είναι με τους ανυπεράσπιστους που έχουν υποστεί τις συνέπειες της πολεμοκαπηλίας και των αυταπατών του Χαμενεΐ». Υπογράμμισε επίσης τις προσπάθειές του να αποτρέψει τη χώρα από το να παρασυρθεί στη δίνη του πολέμου.

Αναφερόμενος στον αγιατολάχ Χαμενεΐ, σχολίασε πως «έχει κρυφτεί σαν φοβισμένος αρουραίος στα υπόγεια και έχει χάσει τον έλεγχο της κατάστασης».

The Islamic Republic has come to its end and is collapsing. What has begun is irreversible. The future is bright, and together we will turn the page of history. Now is the time to stand up; the time to reclaim Iran. May I be with you soon. pic.twitter.com/qrbnDmf8SX

— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) June 17, 2025