1980: Ο Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του πρώην ανατρεπόμενου δικτάτορα του Ιράν, ο οποίος απολαμβάνει μια πολυτελή ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον πλούτο που έκλεψε ο πατέρας του από τον λαό του Ιράν, προσπαθεί να τοποθετηθεί ως ο νόμιμος κληρονόμος και ηγεμόνας του Ιράν. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του καλύπτονται από ψέματα και εξαπάτηση, καθώς αγωνίζεται να μετονομάσει τον παππού του ως καλοπροαίρετο ηγεμόνα, παρόλο που ήταν δικτάτορας που καταπίεζε τον ιρανικό λαό για δεκαετίες.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Σάχης ήταν μια διαβόητη φιγούρα, η οποία επικρίθηκε ευρέως για το βάναυσο καθεστώς του και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά τις προσπάθειες του Παχλαβί να αναθεωρήσει την ιστορία, η αλήθεια είναι ότι ο Σάχης ήταν ένας σκληρός τύραννος που κυβερνούσε με σιδερογροθιά. Κατέστειλε τη διαφωνία, επέκρινε τα μέσα ενημέρωσης, επέβαλε στρατιωτικό νόμο και η βασιλεία οδήγησε σε εκτεταμένη φτώχεια, διαφθορά και αναλφαβητισμό.

Ωστόσο, καθώς ορισμένα περσικά μέσα ενημέρωσης απηχούν τα ψεύτικα αισθήματα του Παχλαβί με αμφίβολες ατζέντες, ίσως αξίζει να ξαναδούμε ποιος ήταν πραγματικά ο Ρεζά Παχλαβί και τι έχει κάνει για το Ιράν, ή καλύτερα, στο Ιράν.

Ο Ρεζά Χαν, γεννήθηκε το 1878 στο χωριό Αλάστ της επαρχίας Μαζανταράν. Μετακόμισε στην Τεχεράνη και εντάχθηκε στην Ταξιαρχία των Κοζάκων ως νεαρός στρατιώτης. Παρά το γεγονός ότι είναι αγράμματος, ανήλθε στο βαθμό του Ταξίαρχου λόγω της φιλόδοξης και αδίστακτης συμπεριφοράς του. Υπηρέτησε ως φρουρός του γενικού προξένου της Ολλανδίας στην Τεχεράνη και ήταν γνωστός για το ρόλο του ως ηγέτης θρησκευτικών συγκροτημάτων και επιβολής της κοινότητας σε θρησκευτικές τελετές.

Η Ταξιαρχία των Κοζάκων δημιουργήθηκε από τον Νάσερ αλ-Ντιν Σαχ το 1879 ως ένδειξη φιλίας με τον Ρώσο Τσάρο. Η Ταξιαρχία βασίστηκε στο ρωσικό αυτοκρατορικό μοντέλο και οι αξιωματικοί της ήταν πιστοί στον Ρώσο Τσάρο, ο οποίος τους χρησιμοποίησε για να προστατεύσει τον θρόνο των Κατζάρων και να διατηρήσει τον έλεγχο του Ιράν.

Η Ταξιαρχία διέκοψε τη δημοκρατική διαδικασία του 1906 και τη συνταγματική επανάσταση του Ιράν διαλύοντας το πρώτο κοινοβούλιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια πολιτική κρίση μέχρι το 1921, όταν ο Ρεζά Χαν, με τη βρετανική υποστήριξη, οδήγησε ένα πραξικόπημα εναντίον του αδύναμου σάχη των Κατζάρων. Η δυναστεία των Κατζάρων, επηρεασμένη από τη Ρωσία και τη Βρετανία, είχε οδηγήσει το Ιράν σε οικονομική καταστροφή και πολιτική κρίση. Ήταν αδύναμοι απέναντι στην ξένη επιρροή και καταπιεστικοί για τους πολίτες, και συνεργάστηκαν με τη Ρωσία και τον κλήρο για να ανακτήσουν την εξουσία τους πάνω στο δημοκρατικό κίνημα στο Ιράν.

Ο Γουίλιαμ Μόργκαν Σάτερ, ένας Αμερικανός δημόσιος υπάλληλος και τραπεζίτης προσλήφθηκε ως γενικός ταμίας του Ιράν το 1911, έγραψε το βιβλίο «The Strangling of Persia» το 1912, καταδικάζοντας την ξένη παρέμβαση στο Ιράν. Οι προσπάθειες του Σάτερ ήταν βραχύβιες λόγω των ρωσικών απειλών και αφιέρωσε το βιβλίο του στον περσικό λαό. Στον πρόλογο, έγραψε ότι η θυσία των συνταγματολόγων του Ιράν θα πρέπει να οξύνει την επίγνωση του κόσμου για τη διεθνή ληστεία του 1911.

Παρά την αδίστακτη προσέγγιση και τη λογοκρισία του Παχλαβί, το Ιράν είδε την κοινωνικοπολιτική εξέλιξη στον κόσμο του 20ού αιώνα. Παρότι αρχικά υποστήριξε τους συνταγματολόγους του Ιράν, η βρετανική αυτοκρατορική τάξη τελικά λειτούργησε εναντίον των Ιρανών δημοκρατών για δικό της όφελος.

Οι προθέσεις της Βρετανίας να ελέγξει το πετρέλαιο του Ιράν και να εξασφαλίσει τη βρετανική Ινδία δεν ταίριαξαν καλά με ένα αναδυόμενο ανεξάρτητο Ιράν. Επομένως, η απόφαση του Λονδίνου να αντικαταστήσει την επιρροή της Ρωσίας οδήγησε στην υποστήριξή τους στον Ρεζά Χαν σε ένα πραξικόπημα. Ως διοικητής της Ταξιαρχίας των Κοζάκων, ο Παχλαβί βάδισε στην Τεχεράνη το 1921, τερματίζοντας το δημοκρατικό κίνημα του Ιράν. Κήρυξε στρατιωτικό νόμο, τοποθετήθηκε ως ισχυρός άνδρας και ανήλθε στην εξουσία ως πρωθυπουργός το 1923. Το υποτελές κοινοβούλιο τον εξέλεξε Σάχη, ιδρύοντας τη δυναστεία των Παχλαβί.

Αφού στέφθηκε Σάχης το 1926, ο Ρεζά Σαχ συγκέντρωσε την εξουσία του στο Ιράν και άφησε το στίγμα του στη χώρα. Κατάσχεσε τεράστια κτήματα, που υπολογίζονται σε πάνω από 3 εκατομμύρια στρέμματα, και πλούτισε το νοικοκυριό του με τον πλούτο της χώρας. Ο Ρέζα Σαχ λέγεται ότι κατέλαβε βίαια 44.000 ακίνητα, καταστρέφοντας τις ζωές πολλών.

Πιστεύεται ότι είχε τραπεζικούς λογαριασμούς που περιείχαν μεταξύ 20 και 300 εκατομμυρίων δολαρίων (Washington Post, 1 Οκτωβρίου 1941). Πήρε επίσης τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της ιρανικής μοναρχίας, συμπεριλαμβανομένων σμαράγδια, ρουμπίνια, διαμάντια, χρυσό, ασήμι και έργα τέχνης.

Σε παλαιότερες γενιές σε όλο το Ιράν, ο Ρεζά Σαχ μνημονεύεται ως «Ρεζά, ο Νταής» για τις καταπιεστικές του ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής μειονοτήτων και κινημάτων, εκφοβισμού του Τύπου και της διανόησης, αδιαφορώντας για το σύνταγμα και το κοινοβούλιο του 1906.

Σκότωσε δημοσιογράφους και πολιτικούς που μιλούσαν ενάντια στις βάναυσες προσπάθειές του. Επίσης, κατέστειλε Ιρανούς διανοούμενους και ελεύθερους στοχαστές και περιόρισε την ανάπτυξη μιας ελεύθερης αγοράς μέσω των διασυνδέσεών του με πλούσιους γαιοκτήμονες και οικογένειες.

Παρά την εκφοβιστική συμπεριφορά του προς τους Ιρανούς, ήταν επιεικής απέναντι σε ισχυρά έθνη όπως η Βρετανία. Το 1933, έκανε συμφωνία με τους Βρετανούς για την επέκταση της παραχώρησης D’Arcy για την Αγγλο-Περσική Εταιρεία Πετρελαίου (APOC). Υποχρέωσε τη Βουλή να την ψηφίσει ομόφωνα.

Σύμφωνα με τη συνθήκη με την APOC, επετράπη στην εταιρεία να συνεχίσει τις πετρελαϊκές της δραστηριότητες με αντάλλαγμα να καταβάλει το 20% των κερδών της στο Ιράν, με τον Σάχη να είναι ο κύριος αποδέκτης, η οποία επρόκειτο να λήξει το 1962, για επιπλέον 32 χρόνια.

Στη δεκαετία του 1930, ο Ρεζά Σαχ εξέφρασε τον θαυμασμό για τον Χίτλερ και το ναζιστικό καθεστώς στη Γερμανία, προσκαλώντας στρατιωτικούς συμβούλους Ναζί στο Ιράν. Έβλεπε τη δική του καριέρα παρόμοια με αυτή του Χίτλερ και είχε στόχο να εγκαθιδρύσει μια νέα παγκόσμια τάξη υπέρ των δυνάμεων του Άξονα.

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη Γερμανία, η σύζυγος του Ρεζά Σαχ, Ταζόλ Μουλούκ, κατέγραψε στο ημερολόγιό της τα δώρα των περσικών χαλιών και φιστικιών που έφερε η ιρανική αντιπροσωπεία για τον Χίτλερ. Ο Χίτλερ ανταπέδωσε επαινώντας τον Ρεζά Σαχ και στέλνοντας ένα αυτο-πορτρέτο, το οποίο σήμερα σώζεται στη Συλλογή του Μουσείου του Νιαβαράν στο Παλάτι Saheb Quran.

Ωστόσο, η φιλοναζιστική στάση του Ρεζά Σαχ αποδείχθηκε μεγάλο λάθος. Φοβούμενοι τη συμμαχία του με τον Χίτλερ, οι Βρετανοί και οι Σοβιετικοί τον ανάγκασαν να παραιτηθεί το 1941 και να παραδώσει την εξουσία στον γιο του. Πέθανε εξόριστος στο νησί του Μαυρίκιου κοντά στη Νότια Αφρική, το 1944.

Ο Ρεζά Χαν, ο νταής, ήρθε στην εξουσία από τους Βρετανούς, τρομοκράτησε και λεηλάτησε ολόκληρο το έθνος σε 16 χρόνια και απομακρύνθηκε από την εξουσία από ξένες δυνάμεις.

Οι τωρινές προσπάθειες του Ρεζά Παχλαβί είναι πιθανό να αποτύχουν, καθώς ο ιρανικός λαός έχει μια βαθιά δυσαρέσκεια για τον πατέρα και τον παππού του και τα βάναυσα καθεστώτα τους που οδήγησαν στην αντιμοναρχική επανάσταση του 1979 και στην ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος του Παχλαβί.

Επιπλέον, οι προσπάθειές του να απεικονίσει τον εαυτό του ως σωτήρα ή εναλλακτικό του σημερινού καθεστώτος είναι κούφια, δεδομένης της έλλειψης γνήσιας υποστήριξής του μεταξύ του ιρανικού λαού και της στενής του σχέσης με αξιωματούχους και κρατικούς φορείς του πρώην καθεστώτος.

Σημείωση: Οι πληροφορίες είναι από άρθρο του 2023, από το National Council of Resistance of Iran, ένας αντικαθεστωτικός οργανισμός. Οποιαδήποτε στήριξη των σημερινών ξένων δυνάμεων για την επαναφορά του καθεστώτος Παχλαβί στο Ιράν μπορεί να θεωρείται πιθανή.