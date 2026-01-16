Την υπόσχεση ότι θα επιστρέψει στο Ιράν έδωσε σε νέα παρέμβασή του ο εξόριστος πρώην πρίγκιπας διάδοχος Ρεζά Παχλαβί .

«Οι γενναίοι συμπατριώτες μου… χρειάζονται την επείγουσα βοήθειά σας αυτή τη στιγμή», είπε σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον κάνοντας έκκληση στη διεθνή κοινότητα.

Το καθεστώς του Ιράν «επιτίθεται, σαν πληγωμένο ζώο, απελπισμένο να κρατήσει την εξουσία επειδή «βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση» είπε εξαπολύοντας επίθεση στο ιρανικό καθεστώς.

«Δεν πρόκειται πλέον για απλή καταστολή, αλλά για μια ξένη κατοχή που φοράει ιερατικά άμφια», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με έμφαση: «Η Ισλαμική Δημοκρατία θα πέσει -το ερώτημα δεν είναι το “αν”, αλλά το “πότε”».

Επανέλαβε την προσφορά του να ηγηθεί μιας νέας ιρανικής κυβέρνησης και ότι θα επιστρέψει σύντομα στη χώρα:

«Σήμερα, καθώς οι συμπατριώτες μου με καλούν να αναλάβω την ηγεσία, επιβεβαιώνω την υπόσχεση που έδωσα, αναλαμβάνοντας να ηγηθώ του κινήματος που θα ανακτήσει τη χώρα μας από την εχθρική αντιιρανική δύναμη που την καταλαμβάνει και σκοτώνει τα παιδιά της.

Θα επιστρέψω στο Ιράν. Βρίσκομαι σε μοναδική θέση για να εξασφαλίσω μια σταθερή μετάβαση.

Αυτή δεν είναι η δική μου άποψη. Είναι η ετυμηγορία που εξέδωσε δυνατά και καθαρά ο λαός μπροστά στις σφαίρες».

Ο Παχλάβι είπε επίσης ότι είχε «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για μια ομαλή μετάβαση, το οποίο είναι έτοιμο να εφαρμοστεί αμέσως».

Ο Παχλαβί τόνισε επίσης ότι «η υποστήριξη του ιρανικού λαού δεν αποτελεί πράξη φιλανθρωπίας ούτε αδικαιολόγητη παρέμβαση».

«Η ίδια η παγκόσμια σταθερότητα εξαρτάται από την απομάκρυνση αυτού του καθεστώτος», ανέφερε ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε στρατιωτική παρέμβαση. «Ο στρατός του Ιράν είναι ήδη στη χώρα» είπε.

Ο πρόεδρος Τραμπ κρατά τον λόγο του

Αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο που είχε πει ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν» για τους Ιρανούς διαδηλωτές, σημείωσε ότι πιστεύει ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος που κρατάει τον λόγο του και τελικά κάνει αυτό που έχει πει».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν είχε συναντήσεις με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για το θέμα, απάντησε, ωστόσο, ότι δεν θα αποκαλύψει τις συναντήσεις του επειδή είναι «ευαίσθητες».

«Μπορώ να σας πω, ωστόσο… ότι υπάρχει ισχυρή υποστήριξη για τον ιρανικό λαό», είπε.

«Ο ιρανικός λαός αγαπά την Αμερική και μισεί αυτό το καθεστώς», πρόσθεσε προτείνοντας μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ «ενός ελεύθερου Ιράν» και άλλων χωρών, παρόμοια με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, τις οποίες μεσολάβησε ο Τραμπ μεταξύ Ισραήλ και ΗΑΕ. Ο Παχλαβί αποκάλεσε αυτή την προτεινόμενη συμφωνία «Συμφωνίες του Κύρου».

Τα έξι βήματα που ζητά από τη διεθνή κοινότητα

Ο Παχλαβί απηύθυνε έκκληση για βοήθεια προς τη διεθνή κοινότητα και κάλεσε τον κόσμο να προχωρήσει στις εξής έξι ενέργειες:

– Προστασία του ιρανικού λαού μέσω της αποδυνάμωσης των κατασταλτικών μηχανισμών του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της στοχοποίησης της ηγεσίας των Φρουρών της Επανάστασης και των υποδομών διοίκησης και ελέγχου τους.

– Άσκηση και διατήρηση της μέγιστης οικονομικής πίεσης προς το καθεστώς.

-Εξασφάλιση απεριόριστης πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες.

– Απέλαση των Ιρανών διπλωματών από τις διεθνείς πρωτεύουσες και λήψη νομικών μέτρων κατά των υπευθύνων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

– Απαίτηση για την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων.

– Προετοιμασία για μια δημοκρατική μετάβαση στο Ιράν, με τη δέσμευση για αναγνώριση μιας νόμιμης μεταβατικής κυβέρνησης όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.