Στις 20 Απριλίου 1967, Βολιβιανοί στρατιώτες συνέλαβαν έναν από τους πιο κοντινούς Ευρωπαίους φίλους του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Τον Ρεζίς Ντεμπρέ.

Πρόκειται για έναν Γάλλο μαρξιστή διανοούμενο, 26 ετών, ο οποίος έκανε παρέα με τον Φιντέλ Κάστρο και συνάντησε τον Τσε στη Βολιβία για να στηρίξει και να καταγράψει την επανάστασή του.

Όταν ο 26χρονος Γάλλος συνελήφθη, ο Γκεβάρα κρυβόταν ακόμα στα βουνά. Λιγότερο από έξι μήνες μετά, ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα θα είναι νεκρός. Ο φίλος που προδίδει είναι ένα κλασικό μοτίβο.

Για δεκαετίες, ο Ντεμπρέ απέρριπτε κάθε κατηγορία που του αποδιδόταν. Ισχυριζόταν ότι δεν πρόδωσε ποτέ τον Τσε και ότι μετατράπηκε σε αποδιοπομπαίο τράγο.

Ωστόσο, σήμερα, γνωρίζουμε τα πάντα με ακρίβεια.

Τα έγγραφα της CIA δείχνουν ότι μετά τη σύλληψή του, ο Γάλλος μαρξιστής, Ρεζίς Ντεμπρέ μίλησε για όλα. Ο Ρεζίς μίλησε για το αντάρτικο, για τις επαφές του Τσε και πάνω από όλα επιβεβαίωσε αυτό που ο βολιβιανός στρατός και οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προσπαθούσαν απεγνωσμένα να αποδείξουν.

Ότι ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα βρισκόταν πράγματι στη Βολιβία και ήταν ηγέτης ενός ένοπλου αγώνα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, το που βρισκόταν ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα ήταν ένα ερωτηματικό για τις αστυνομικές Αρχές και τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Αφού ο Ρεζίς Ντεμπρέ ανακρίθηκε επανειλημμένα, οι αμφιβολίες της αστυνομίας εξαφανίστηκαν και το κυνηγητό του πιο διάσημου αντάρτη στον κόσμο πέρασε σε μια νέα φάση.

Τους επόμενους μήνες, ο κλοιός γινόταν όλο και πιο στενός για τον Ερνέστο και το επαναστατικό του κίνημα. Στις 8 Οκτωβρίου 1967, ο Τσε συνελήφθη ζωντανός στο φαράγγι Κεμπράδα ντελ Γιούρο. Την επόμενη μέρα εκτελέστηκε χωρίς δίκη σε ένα σχολείο του χωριού Λα Ιγκέρα.

Ο Ντεμπρέ, όμως, επέζησε.

Μετά από μερικά χρόνια στη φυλακή επιστρέφει στη Γαλλία, γίνεται συγγραφέας, φιλόσοφος, σύμβουλος του προέδρου Φρανσουά Μιτεράν και ένας από τους πιο επιδραστικούς διανοούμενους της γαλλικής αριστεράς.

Μέχρι σήμερα, είναι ζωντανός και είναι 85 ετών.

Από την άλλη πλευρά της ιστορίας, ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, σύμβολο της Επανάστασης, δολοφονήθηκε στα 39 του χρόνια, χωρίς καν να του δώσουν την ευκαιρία να δικαστεί.

Οι δρόμοι τους χώρισαν εκεί, ο ένας οδηγήθηκε στη γαλλική προεδρία, ενώ ο άλλος σε έναν μυστικό τάφο στη Βολιβία.