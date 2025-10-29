Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη στην πιο αιματηρή αστυνομική επιχείρηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία είχε ως στόχο μια μεγάλη συμμορία, λίγες ημέρες πριν η πόλη φιλοξενήσει σημαντικές παγκόσμιες εκδηλώσεις για την κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο της COP30.

Η αστυνομία πραγματοποιεί συχνά επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας ενόψει σημαντικών διεθνών γεγονότων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2016, η σύνοδος κορυφής της G20 το 2024 και η σύνοδος κορυφής των BRICS τον Ιούλιο.

War-like clashes have erupted in Brazil between government forces and drug cartels. More than 80 people were reportedly killed within an hour, including civilians. Rio de Janeiro is effectively paralyzed, with roads and avenues blocked by barricades and hijacked buses. Local… https://t.co/1QLhgnSb7E pic.twitter.com/yyY2N7dsLy — Russian Market (@runews) October 28, 2025

Την επόμενη εβδομάδα, το Ρίο θα φιλοξενήσει την παγκόσμια σύνοδο κορυφής C40 των δημάρχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και το βραβείο Earthshot του πρίγκιπα Γουίλιαμ, με τη συμμετοχή διασημοτήτων όπως η ποπ σταρ Κάιλι Μινόγκ και ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Σεμπάστιαν Φέτελ.

Ο προγραμματισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την COP30, τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, που θα διεξαχθεί στην πόλη Μπελέμ του Αμαζονίου από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου.

Brazil in flames: drug cartels wage war against the government Brazil has plunged into chaos, with Rio de Janeiro turning into a war zone. In just one hour, over 80 people — including civilians — were killed in fierce clashes between security forces and drug cartels. Streets… pic.twitter.com/yu7twpAq0w — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025

Ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι στον απολογισμό των νεκρών περιλαμβάνονται τέσσερις αστυνομικοί, ενώ ο αριθμός των θυμάτων ήταν υπερδιπλάσιος σε σχέση με την πιο φονική προηγούμενη αστυνομική επιχείρηση της πόλης.

«Είμαστε σταθεροί απέναντι στην ναρκοτρομοκρατία», έγραψε ο Κάστρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στην επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 2.500 μέλη προσωπικού ασφαλείας στα συγκροτήματα φαβέλας Alemao και Penha, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ρίο.

Οι φαβέλες της πόλης είναι φτωχοί, πυκνοκατοικημένοι οικισμοί που εκτείνονται στο λοφώδες παραθαλάσσιο έδαφος. Νωρίς την Τρίτη, καπνός σήκωνε πάνω από τον ορίζοντα, καθώς συμμορίες έκαιγαν αυτοκίνητα για να καθυστερήσουν την προέλαση των τεθωρακισμένων οχημάτων, ενώ οι ριπές πυροβολισμών αντηχούσαν στην περιοχή.

Η αστυνομία δημοσίευσε βίντεο που δείχνουν υπόπτους να χρησιμοποιούν drones οπλισμένα με χειροβομβίδες, ενώ άλλα πλάνα έδειχναν ένοπλους άνδρες να διαφεύγουν σε δασώδη περιοχή κοντά στην επιχείρηση.

Μετά την αποκλιμάκωση των πιο έντονων συγκρούσεων, δημοσιογράφος του Reuters παρατήρησε αστυνομικούς από μονάδα ειδικών επιχειρήσεων να συγκεντρώνουν δεκάδες άνδρες χωρίς πουκάμισα. Οικογένειες που έχαναν αγαπημένα πρόσωπα συγκεντρώθηκαν έξω από δημόσιο νοσοκομείο για τους τραυματίες.

Η κυβέρνηση της πολιτείας χαρακτήρισε την επιχείρηση της Τρίτης ως τη μεγαλύτερη που στοχοποίησε ποτέ τη συμμορία Comando Vermelho.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ρικάρντο Λεβαντόφσκι δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν είχε λάβει κανένα αίτημα υποστήριξης πριν από την «αιματηρή» επιχείρηση και παρακολουθούσε τα γεγονότα μέσα από τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

Οι συγκρούσεις επηρέασαν τη λειτουργία δεκάδων σχολείων και ιατρικών εγκαταστάσεων, ανακάτεψαν τις διαδρομές λεωφορείων και προκάλεσαν κυκλοφοριακή συμφόρηση σε πολλές γειτονιές.

Ο Κάστρο επιβεβαίωσε επίσης 81 συλλήψεις, ενώ οι αρχές επιδιώκουν να εκπληρώσουν 250 εντάλματα σύλληψης και έρευνας, στοχεύοντας φερόμενους βαρόνους ναρκωτικών και δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος.

Παράλληλα, ορισμένες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών επέκριναν την επιχείρηση στρατιωτικού τύπου για τις βαριές απώλειες. Η Καρολίνα Ρικάρντο, εκτελεστική διευθύντρια στο think tank ασφαλείας Sou da Paz, χαρακτήρισε την επιχείρηση τραγωδία.

«Αυτή η προσέγγιση είναι εντελώς αποτυχημένη, γιατί δεν στοχεύει τους κρίκους της αλυσίδας παραγωγής ναρκωτικών», τόνισε.

ΟΗΕ: «Σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) εξέφρασε χθες Τρίτη «αποτροπιασμό» για τις πολύνεκρες αστυνομικές επιχειρήσεις εναντίον εμπόρων ναρκωτικών σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 64 ανθρώπους.

Ειδικότερα, σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ εκφράζει «αποτροπιασμό για τη συνεχιζόμενη αστυνομική επιχείρηση σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία φέρεται να έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 60 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αστυνομικών».

«Αυτή η φονική επιχείρηση ενισχύει την τάση των εξαιρετικά θανατηφόρων συνεπειών των αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας», επισημαίνει.

«Υπενθυμίζουμε στις αρχές τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητούμε άμεσες και αποτελεσματικές έρευνες», καταλήγει η ανακοίνωση.

#Brazil: We are horrified by the ongoing police operation in favelas in Rio de Janeiro, reportedly already resulting in deaths of over 60 people, including 4 police officers. This deadly operation furthers the trend of extreme lethal consequences of police operations in Brazil’s… — UN Human Rights (@UNHumanRights) October 28, 2025

Πηγή: Reuters