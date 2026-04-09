Μια από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών των τελευταίων ετών, σημειώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, χάρη στη συμβολή ενός αστυνομικού σκύλου. Ο Hulk, ένας τετράχρονος βελγικός ποιμενικός Μαλινουά, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό σχεδόν 48 τόνων μαριχουάνας, οι οποίοι ήταν επιμελώς κρυμμένοι σε φαβέλα της περιοχής Νόβα Ολάντα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη στρατιωτική αστυνομία και διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 250 αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Hulk, εντόπισε μια ύποπτη, σφραγισμένη δεξαμενή. Έπειτα από διεξοδικό έλεγχο, αποκαλύφθηκε ότι στο σημείο αυτό υπήρχε μια κρυφή είσοδος, η οποία οδηγούσε σε ένα υπόγειο καταφύγιο (bunker). Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, καθώς και βαρύς οπλισμός.

Ο διοικητής της μονάδας, Λουτσιάνο Πέδρο Μπαρμπόζα ντα Σίλβα, υπογράμμισε τη σημασία της συμβολής των εκπαιδευμένων σκύλων στις επιχειρήσεις αυτές, τονίζοντας ότι «η όσφρηση ενός τέτοιου σκύλου μπορεί να είναι έως και 100.000 φορές πιο ισχυρή από εκείνη ενός ανθρώπου». Πέρα από τα ναρκωτικά, οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση τυφεκίων, πιστολιών και οχημάτων, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση της εγκληματικής δραστηριότητας, στην περιοχή.

Οι φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, αποτελούν εδώ και δεκαετίες πεδία έντονης δράσης οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, οι οποίες εμπλέκονται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Η αστυνομία της Βραζιλίας πραγματοποιεί συχνά ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές, επιχειρώντας να περιορίσει την ανεξέλεγκτη δράση των συμμοριών.

Οι σκύλοι ράτσας Μαλινουά, χρησιμοποιούνται ευρέως από αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις παγκοσμίως, λόγω της εξαιρετικής τους ευφυΐας, αντοχής και ικανότητας ανίχνευσης ουσιών. Έχουν συμμετάσχει σε αποστολές υψηλού κινδύνου, από ανίχνευση εκρηκτικών μέχρι και επιχειρήσεις σύλληψης υπόπτων.

Η συγκεκριμένη επιτυχία αναδεικνύει όχι μόνο τη σημασία της τεχνογνωσίας των αρχών, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ειδικά εκπαιδευμένα ζώα, στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.