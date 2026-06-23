Τριγμούς στη συνοχή των Ρεπουμπλικανών προκαλεί η ρήξη μεταξύ του συντηρητικού σχολιαστή, Τάκερ Κάρλσον και της ηγεσίας του κόμματος, ο οποίος διαχώρισε τη θέση του από τους Ρεπουμπλικάνους θέτοντας «εκτός» τον εαυτό του από το κόμμα που όπως είπε δεν εκφράζει πια τις απόψεις του.

Ο Τάκερ Κάρλσον, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, αλλά πρόκειται για έναν επί δεκαετίες υπερασπιστή των Ρεπουμπλικανών και βασικό διαμορφωτή της κοινής γνώμης της αμερικανικής Δεξιάς.

Οι δηλώσεις του στο podcast «Can’t Be Censored» δεν συνιστούν απλώς μια προσωπική αποστασιοποίηση: Αναδεικνύουν ένα βαθύτερο ιδεολογικό ρήγμα στο εσωτερικό του κινήματος MAGA, το οποίο τα τελευταία χρόνια είχε καταφέρει να συσπειρώσει από νεοσυντηρητικούς, εθνικιστές ακροδεξιούς, έως απομονωτιστές και συνομοσιολόγους συντηρητικούς.

Όπως ανέφερε στο podcast:

«Πώς θα μπορούσα εγώ ή οποιοσδήποτε Αμερικανός ψηφοφόρος να υποστηρίξει ένα πολιτικό κόμμα που δεν είναι πιστό στις Ηνωμένες Πολιτείες; Που βάζει τα συμφέροντα μιας ξένης χώρας πάνω από εκείνα των δικών του πολιτών; Δεν είναι δυνατόν να ψηφίσει κανείς ανθρώπους σαν αυτούς, και εγώ δεν πρόκειται να το κάνω».

Ρήξη – κεραυνός: «Είμαι εκτός»

«Είμαι εκτός. Και αν εγώ είμαι εκτός, πιστεύω ότι πολλοί άλλοι είναι επίσης εκτός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κάρλσον, υποστηρίζοντας ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει «προδώσει» τους Αμερικανούς πολίτες.

Ο συντηρητικός σχολιαστής υποστήριξε ότι η ηγεσία του ρεπουμπλικανικού κόμματος (ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συν αυτόν), έχει επιδείξει μεγαλύτερη αφοσίωση στα συμφέροντα του Ισραήλ παρά στις προτεραιότητες των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας λόγο για ένα κόμμα που «δεν είναι πιστό στην Αμερική».

Όπως αναφέρει το Axios, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και ο ισχυρισμός του ότι η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2024 χρηματοδοτήθηκε από πρόσωπα με «αφοσίωση στο Ισραήλ», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι χρηματοδοτικές αυτές σχέσεις επηρέασαν κρίσιμες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής της νέας αμερικανικής κυβέρνησης. Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχουν παρουσιαστεί από τον ίδιο αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό του.

Ο πόλεμος με το Ιράν έγινε η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Το σημείο που ενεργοποίησε το ρήγμα μεταξύ Κάρλσον και Ρεπουμπλικάνων φαίνεται ότι ήταν η πολιτική της Ουάσινγκτον απέναντι στο Ιράν.

Εδώ και μήνες, ο ίδιος έχει καταστεί ένας από τους πιο ηχηρούς επικριτές οποιασδήποτε αμερικανικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον σύρεται σε συγκρούσεις που εξυπηρετούν άλλες χώρες και όχι τα αμερικανικά συμφέροντα.

Η σύγκρουση με το Ιράν άνοιξε ένα πρωτοφανές μέτωπο στο εσωτερικό του συντηρητικού αμερικανικού κοινού. Μέσα ενημέρωσης που συντάσσονται παραδοσιακά με το MAGA στρατόπεδο, βρέθηκαν σε ανοιχτή αντιπαράθεση, με προσωπικές επιθέσεις και δημόσιες συγκρούσεις ανάμεσα σε κορυφαίες προσωπικότητες της αμερικανικής Δεξιάς.

Ο Κάρλσον, η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν και άλλες εξέχουσες φυσιογνωμίες του κινήματος κατηγόρησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι εγκαταλείπει τη βασική υπόσχεση του «America First» (Πρώτα η Αμερική) και οδηγεί τη χώρα σε νέες πολεμικές περιπέτειες στη Μέση Ανατολή.

Η νέα ιδεολογική διαίρεση των Ρεπουμπλικανών

Η αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο το Ιράν ή το Ισραήλ. Αγγίζει τον πυρήνα της ταυτότητας του σύγχρονου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι παραδοσιακοί νεοσυντηρητικοί, οι οποίοι θεωρούν το Ισραήλ θεμελιώδη στρατηγικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και υποστηρίζουν την ενεργό και συνεχή αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Από την άλλη αναδύεται ένα ολοένα ισχυρότερο ρεύμα εθνικιστών και απομονωτιστών συντηρητικών, με πρωταγωνιστή τον Τάκερ Κάρλσον, το οποίο ζητά περιορισμό των αμερικανικών εμπλοκών στο εξωτερικό και προτεραιότητα αποκλειστικά στα εσωτερικά ζητήματα των ΗΠΑ.

Η σύγκρουση αυτή έχει λάβει και προσωπικές διαστάσεις. Ο Κάρλσον έχει συγκρουστεί δημόσια με προσωπικότητες όπως ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, αλλά και με συντηρητικούς σχολιαστές που υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα το Ισραήλ.

Ανησυχία στο Ισραήλ για τη μετατόπιση της αμερικανικής Δεξιάς

Η συζήτηση έχει προκαλέσει προβληματισμό και στο Ισραήλ.

Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες στην ισραηλινή πλευρά, καθώς ένα τμήμα της αμερικανικής συντηρητικής βάσης εμφανίζεται λιγότερο πρόθυμο να προσφέρει άνευ όρων στήριξη στο Τελ Αβίβ.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι κυρίως οι νεότεροι συντηρητικοί ψηφοφόροι αντιμετωπίζουν πλέον πιο κριτικά την αμερικανική εμπλοκή στις περιφερειακές συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής, εξέλιξη που θα μπορούσε να μεταβάλει τις ισορροπίες στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τα επόμενα χρόνια.

Η μεγαλύτερη απειλή για το MAGA ίσως προέρχεται από το εσωτερικό του

Παρά τη ρήξη με τους Ρεπουμπλικάνους, ο Κάρλσον εξακολουθεί να διαθέτει τεράστια επιρροή στον δεξιό συντηρητικό χώρο, ιδιαίτερα σε ένα «ψηφιακό» κοινό που απομακρύνθηκε από τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα και ενημερώνεται από τα social media..

Η αποστασιοποίησή του από το GOP (Ρεπουμπλικανικό κόμμα) δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εγκαταλείπει το κίνημα MAGA. Αντίθετα, ενδέχεται να αποτελεί μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του, διεκδικώντας την επιστροφή στις αρχές του «America First» και σε μια πιο απομονωτική εξωτερική πολιτική.

Ωστόσο, η δημόσια ρήξη μεταξύ του Τάκερ Κάρλσον και του πολιτικού οικοδομήματος που δημιούργησε ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί ίσως το πιο σαφές σημάδι ότι η αμερικανική Δεξιά εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς αναδιάταξης.

Και αυτή τη φορά, η μεγαλύτερη απειλή για τη συνοχή του MAGA δεν φαίνεται να προέρχεται από τους Δημοκρατικούς, αλλά από τις αντιφάσεις και τις συγκρουόμενες αντιλήψεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του ίδιου του ακροδεξιού κινήματος.