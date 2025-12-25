«Ελλάδα αντί για γηροκομείο: Γιατί ολοένα περισσότεροι συνταξιούχοι επιλέγουν την Ελλάδα για τη συνταξιοδότησή τους» είναι ο τίτλος του άρθρου του γερμανικού δικτύου Redaktions Netzwerk Deutschland. Η Deutsche Welle, αναπαράγει την παραπάνω δημοσίευση, ενώ παράλληλα προβάλλει και αντίστοιχο δημοσίευμα της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt.

Η Ελλάδα κατέχει πλέον την πρώτη θέση στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς για συνταξιοδότηση, σύμφωνα με τη διαδικτυακή πλατφόρμα «International Living», ξεπερνώντας χώρες όπως η Πορτογαλία και ο Παναμάς, γράφει το Redaktions Netzwerk Deutschland (RND). Οι λόγοι για αυτήν την άνοδο είναι «τα χαμηλά έξοδα διαβίωσης, οι προσιτές τιμές ακινήτων, η καλή υγειονομική περίθαλψη, το ήπιο κλίμα και τα φορολογικά κίνητρα» για ξένους συνταξιούχους.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, «Η κατάταξη της Ελλάδας στην πρώτη θέση οφείλεται επίσης στην έντονη αύξηση του κόστους ζωής σε άλλες δημοφιλείς χώρες συνταξιοδότησης, όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Γαλλία. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία Eurostat, ένας Γερμανός συνταξιούχος διαθέτει στην Ελλάδα σχεδόν 20% περισσότερη αγοραστική δύναμη από ό,τι στη Γερμανία».

Η φορολογική ρύθμιση επιτρέπει στους συνταξιούχους να πληρώνουν 7% φόρο στα εισοδήματά τους για 15 χρόνια, κάτι που έχει αυξήσει την προσέλευση ξένων. Oι τιμές ακινήτων σε τουριστικές περιοχές όπως η Μύκονος είναι υψηλές, αλλά σε λιγότερο δημοφιλή μέρη μπορούν να βρεθούν καλές ευκαιρίες. Η περίπτωση ενός ζευγαριού από τη Γαλλία που εγκαταστάθηκε στην Πύλο και βρήκε ακίνητο 155.000 ευρώ, το οποίο στην Ελλάδα κοστίζει πολύ λιγότερο από ό,τι στη γαλλική Ριβιέρα, δείχνει τα οικονομικά πλεονεκτήματα. «Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 8.000 αιτήσεις από ξένους συνταξιούχους, εκ των οποίων 750 μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η προϋπόθεση για συμμετοχή είναι η παραμονή στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες τον χρόνο», γράφει το RND.

Στην ελίτ η Ελλάδα στην αγορά πολυτελών ακινήτων

Η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt γράφει σε δημοσίευμά της για την ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων, η οποία παρουσιάζει μία αξιοσημείωτη αύξηση ζήτησης, ειδικά από διεθνείς αγοραστές με υψηλή αγοραστική δύναμη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ζήτηση αυτή οφείλεται εν μέρει στα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ελλάδα, όπως το non-dom φορολογικό καθεστώς, το οποίο επιτρέπει σε ξένους επενδυτές να καταβάλλουν έναν ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ για το παγκόσμιο εισόδημά τους, ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος. Παράλληλα, η σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και πολιτικής κατάστασης έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγοραστών, όπως γράφει η εφημερίδα.

Η ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων επωφελείται ιδιαίτερα από περιοχές όπως οι Κυκλάδες. Η ζήτηση είναι αυξημένη και για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, η οποία ωφελείται από την εγγύτητά της στην Αθήνα, την καλή διεθνή προσβασιμότητα και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη υποδομών, όπως το έργο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Ο Σάββας Σαββαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Greece Sotheby’s International Realty, τονίζει ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί από μια εξειδικευμένη αγορά σε έναν προορισμό που μπορεί πλέον να ανταγωνιστεί χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία. «Η Ελλάδα έχει φτάσει σε σημείο να ανταγωνίζεται τη Μαγιόρκα και την Τοσκάνη, κάτι που πριν από μια δεκαετία θα φαινόταν αδιανόητο», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Η μελέτη της Sotheby’s για την ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων δείχνει ότι η χώρα έχει φτάσει σχεδόν σε επίπεδα τιμών ανταγωνιστικά με τα πιο ελίτ τουριστικά μέρη στη Μεσόγειο, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

Η ζήτηση για τέτοιες κατοικίες ενισχύεται και από το πρόγραμμα Golden Visa, το οποίο επιτρέπει σε ξένους επενδυτές να αποκτούν άδεια παραμονής και βίζα Σένγκεν με την αγορά ακινήτων αξίας άνω των 800.000 ευρώ.«Αρχιτεκτονικά, η κατασκευαστική άνθηση αποτελεί μια σημαντική προσθήκη για την Αθήνα», καταλήγει η εφημερίδα.

ΠΗΓΗ: Deutsche Welle