Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, άνοιξε δημόσια έναν ιδιαίτερα προσωπικό φάκελο, μιλώντας για το παρελθόν του με το αλκοόλ και τις ουσίες.

Ο 72χρονος πολιτικός βρέθηκε καλεσμένος στο podcast This Past Weekend του Theo Von, όπου αποκάλυψε ότι οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από πρωινές συναντήσεις απεξάρτησης, όταν ο 45χρονος παρουσιαστής συμμετείχε στο ίδιο πρόγραμμα.

Ο Κένεντι περιέγραψε πως, όταν η πανδημία COVID-19 έβαλε «λουκέτο» στις δια ζώσης συναντήσεις, εκείνος και μια μικρή ομάδα μελών αρνήθηκαν να τις εγκαταλείψουν. Έτσι, «έστησαν», όπως τη χαρακτήρισε, μια «πειρατική» ομάδα που συνέχισε να συναντιέται κανονικά.

«Είπα ότι δεν με νοιάζει τι θα συμβεί, θα πηγαίνω σε συνάντηση κάθε μέρα», θυμήθηκε για εκείνη την περίοδο. «Είπα: “δεν φοβάμαι ένα μικρόβιο”. Έκανα χρήση κοκαΐνης πάνω σε καπάκια λεκάνης».

Robert Kennedy Jr : “Je n’ai pas peur des microbes. Je sniffais de la cocaïne sur les sièges de toilette.” pic.twitter.com/22g5gto4D6 — Virginie Landry 🗽🐍 🐢 (@virginie1landry) February 12, 2026

Στο ίδιο πλαίσιο, εξήγησε ότι η αλληλοβοήθεια αποτελεί βασικό πυλώνα της απεξάρτησης: «Αυτό είναι το μυστικό συστατικό των συναντήσεων, και αυτό είναι που μας κρατά όλους νηφάλιους. Μας αποτρέπει από το να λειτουργούμε εγωιστικά».

«Το μυαλό μου ήταν ακούραστο και ταραγμένο»

Ο Κένεντι δεν είναι η πρώτη φορά που μιλά για τη μάχη του με τον εθισμό. Το 2024, στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, είχε προκαλέσει αίσθηση δηλώνοντας ότι τα ναρκωτικά… τον βοήθησαν στο σχολείο.

«Τα πήγαινα πολύ, πολύ άσχημα στο σχολείο, μέχρι που άρχισα να παίρνω ναρκωτικά», είχε πει στο podcast The Shawn Ryan Show.

«Τότε βρέθηκα στην κορυφή της τάξης μου, γιατί το μυαλό μου ήταν τόσο ακούραστο και ταραγμένο που δεν μπορούσα να καθίσω ήσυχος».

Αναφερόμενος ειδικά στη χρήση ηρωίνης, είχε προσθέσει χωρίς περιστροφές: «Λειτούργησε για μένα. Και αν εξακολουθούσε να λειτουργεί, θα τη χρησιμοποιούσα ακόμα».

Σύμφωνα με την USA Today, ο εθισμός του ξεκίνησε λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Ρόμπερτ Φράνσις Κένεντι, το 1968.

Ο ίδιος έχει περιγράψει ότι η πρώτη του επαφή ήταν με το παραισθησιογόνο LSD σε ένα πάρτι και στη συνέχεια με οπιοειδή, στο ταξίδι της επιστροφής στο σπίτι.

Σε συνέντευξή του τον Ιούλιο του 2024 στο The Shawn Ryan Show, χαρακτήρισε την κατάχρηση ουσιών «καταναγκασμό» που τελικά «αδειάζει ολόκληρη τη ζωή σου».

Η χρήση σταμάτησε οριστικά το 1983, όταν συνελήφθη για κατοχή ηρωίνης σε αεροπορικό ταξίδι προς τη Μινεσότα. Όπως έχει πει, ήταν «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να μου είχε συμβεί», καθώς εκείνη η σύλληψη τον οδήγησε, τελικά, στην απεξάρτηση.

Με πληροφορίες από: People