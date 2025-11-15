Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι ζει μια από τις πιο αγχωτικές εμπειρίες της ζωής του, καθώς φοβάται ότι οι ενέσεις απώλειας βάρους που χρησιμοποιεί, μπορεί να βλάπτουν σοβαρά την όρασή του. Ο 51χρονος τραγουδιστής, μιλώντας στην εφημερίδα The Sun, ανέφερε ότι εδώ και μήνες, η όρασή του θολώνει σταδιακά και η κατάσταση επιδεινώνεται.

Tomorrow’s front page: Fat jabs making me blind, says Robbie Williamshttps://t.co/Ps9nBV4XcC pic.twitter.com/w909whzk0u — The Sun (@TheSun) November 14, 2025

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η εικόνα γύρω του μοιάζει συνεχώς πιο θολή, σε βαθμό που δυσκολεύεται πλέον ακόμη και να διακρίνει τα πρόσωπα των θαυμαστών του στις συναυλίες: «Βλέπω απλώς σχήματα», παραδέχτηκε.

Robbie Williams is losing his eyesight – and blames weight loss jabs https://t.co/hkxAuti3D8 pic.twitter.com/V6JVdAEww0 — The Independent (@Independent) November 15, 2025

Η πρώτη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ήταν σε έναν αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου, όταν συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τους παίκτες στο γήπεδο. Παρά την επίσκεψή του σε οπτικό και την προμήθεια νέων γυαλιών, αρχικά δεν συνέδεσε τα προβλήματα όρασης με τις ενέσεις αδυνατίσματος, όπως το Mounjaro.

O Γουίλιαμς που ανήκει στους πρώτους διάσημους χρήστες αυτών των φαρμάκων, δηλώνει σήμερα ότι δεν πιστεύει πως η ηλικία του είναι υπεύθυνη, αλλά ότι τα συμπτώματα πιθανόν να σχετίζονται με το φάρμακο.

«Φυσικά και είναι ανησυχητικό» είπε, εξηγώντας ότι πλέον θέλει να προειδοποιήσει όσους διαβάζουν τη μαρτυρία του, για πιθανούς κινδύνους. Με δόση αυτοσαρκασμού πρόσθεσε ότι παρά τους φόβους του, ίσως να συνέχιζε τη χρήση, μέχρι να χάσει την όραση από το ένα μάτι».

Την ίδια ώρα, ο διάσημος καλλιτέχνης περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει επί σκηνής, τονίζοντας ότι οι θαυμαστές του, δεν αντιλαμβάνονται πως τους βλέπει θολά.

«Κοιτούσα τις γυναίκες που με παρακολουθούσαν, αλλά δεν τις ξεχώριζα»», είπε χαρακτηριστικά. Ο τραγουδιστής επεσήμανε επίσης, πως όταν επισκέφθηκε τον οπτικό, δεν του ανέφερε πως κάνει χρήση του Mounjaro, αφού τότε δεν είχε υποψιαστεί ότι υπάρχει κάποιος συσχετισμός.

Intervistato dal Sun, il cantante spiega di aver riscontrato un repentino peggioramento della vista dopo aver iniziato a prendere il Mounjaro, un farmaco a base di semaglutide che aiuta a dimagrire https://t.co/4yBL3ktl9y — Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) November 15, 2025



Την ανησυχία γύρω από τέτοιου είδους φάρμακα εντείνουν και οι πρόσφατες επιστημονικές έρευνες. Πέρυσι, μια αμερικανική μελέτη, έδειξε ότι ασθενείς που λάμβαναν συγκεκριμένες ενέσεις για απώλεια βάρους ή για διαβήτη τύπου 2, παρουσίασαν έως και τετραπλάσιες πιθανότητες εμφάνισης μη αρτηριτιδικής πρόσθιας ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας (NAION), μιας πάθησης που σχετίζεται με μείωση της ροής αίματος στο οπτικό νεύρο και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης.

Παράλληλα, η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγειονομικής Περίθαλψης του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει καταγράψει σχεδόν 300 αναφορές για οφθαλμικές διαταραχές που πιθανώς συνδέονται με το Mounjaro, εκ των οποίων οι 164 αναφέρουν ξεκάθαρη βλάβη στην όραση.

Ωστόσο, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής απόδειξη πως τα φάρμακα προκαλούν τις συγκεκριμένες παθήσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω παραγόντων ή συμπτωματικών συμπτώσεων.

Παρά τις ανησυχίες του, ο Ρόμπι Γουίλιαμς αναγνωρίζει ότι το φάρμακο είχε και σημαντικά οφέλη για τον ίδιο, βοηθώντας τον στη διαχείριση χρόνιων ψυχολογικών δυσκολιών και βελτιώνοντας τη συνολική καθημερινότητά του. Όπως λέει, η αλλαγή στη διάθεσή του ήταν «μεταμορφωτική», ενώ έχει ήδη εντάξει στη ζωή του ένα πιο υγιεινό πρόγραμμα με καθημερινές ασκήσεις ενδυνάμωσης.

