Δεκαέξι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (4/10) στην Ρώμη, μετά την ολοκλήρωση της μαζικής διαδήλωσης συμπαράστασης προς τον παλαιστινιακό λαό και το Global Sumud Flottilla.

Όταν όλοι σχεδόν οι διαδηλωτές είχαν αποχωρήσει, δυο ομάδες ατόμων με καλυμμένο το πρόσωπο έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, στην κεντρική περιοχή γύρω από την βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζιόρε. Πυρπόλησαν και κατέστρεψαν, επίσης, σειρά παρκαρισμένων αυτοκινήτων. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και η συγκεκριμένη περιοχή απομονώθηκε για μία περίπου ώρα.

Νωρίτερα, συμμετέχοντες στην διαδήλωση, η οποία διεξήχθη με ειρηνικό τρόπο, είχαν απομακρύνει άτομα με καλυμμένο το πρόσωπο, τα οποία είχαν προσπαθήσει να παρεισφρήσουν στην πορεία.

Πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες πήραν μέρος στη διαδήλωση

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, πήραν μέρος το απόγευμα του Σαββάτου στη διαδήλωση υπέρ του παλαιστινιακού λαού και του Gaza Sumud Flottilla, η οποία οργανώθηκε στην Ρώμη.

Η πορεία ξεκίνησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Οστιένσε και ολοκληρώθηκε στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού, περνώντας από το Κολοσσαίο. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν, μεταξύ των άλλων, οργανώσεις Παλαιστινίων της Ιταλίας, ιταλικά συνδικάτα, η Ένωση Αντιφασιστών Ανταρτών Παρτιζάνων, και εκπρόσωποι κομμάτων της ιταλικής αντιπολίτευσης.

Η κινητοποίηση είχε μέχρι τη λήξη της ειρηνικό χαρακτήρα, χωρίς καμία σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όμως, υπογράμμισαν με έμφαση ότι λίγο μετά την κεφαλή της πορείας, υπήρχε πανό με γραμμένο «7η Οκτωβρίου, ημέρα της παλαιστινιακής αντίστασης» ενώ συμμετέχοντες στην κινητοποίηση δήλωσαν ότι «στηρίζουν την νόμιμη ένοπλή αντίσταση του παλαιστινιακού λαού».