Απεγκλωβίστηκε ζωντανός, αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο εργάτης που παρέμεινε κάτω από τα ερείπια επί έντεκα ώρες, εξαιτίας της κατάρρευσης τμήματος του Πύργου των Κόμηδων, που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Ρώμη.

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: un operaio è grave. Il momento del secondo crollo https://t.co/lTqzgRUUkV pic.twitter.com/7g5ekQsj2S — Il Foglio (@ilfoglio_it) November 3, 2025

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 67 ετών, με καταγωγή από τη Ρουμανία, ο οποίος παρέμεινε σε επαφή με τα σωστικά συνεργεία. Η κατάστασή του, όμως, είναι κρίσιμη και την ώρα αυτή, μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί σωλήνες που «ρούφηξαν» μεγάλο μέρος από τα συντρίμμια ενώ οι διασώστες, με μεγάλη προσοχή, έσκαψαν και με γυμνά χέρια.

