Αναστάτωση προκλήθηκε στη Ρώμη το βράδυ της Παρασκευής (29/05), όταν δεκάδες άλογα ξεκίνησαν να τρέχουν σε κεντρικούς δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, κατά την προσπάθειά τους να τιθασεύσουν περίπου τριάντα άλογα, τα οποία βρίσκονταν σε κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα άλογα ανήκουν στις Ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις και επρόκειτο να πάρουν μέρος στην παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης, για την Εθνική Γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας.

Ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών φέρεται να τρόμαξε τα ζώα, τα οποία απομακρύνθηκαν από τον ειδικό χώρο όπου είχαν οδηγηθεί, και συγκεκριμένα στα θερμά λουτρά του Καρακάλα. Τα ζώα άρχισαν να τρέχουν στην Λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο, με τις αρμόδιες Αρχές, αλλά και περαστικούς να σπεύδουν να τα πιάσουν, για να μην προκληθεί ατύχημα.

Κατά την προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν και να σταματήσουν την ξέφρενη κούρσα τους, τραυματίστηκαν τρία μέλη του ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστυφύλακας. Σημειώνεται πως δυο εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση, αλλά, όπως έγινε γνωστό, δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Πολλά αυτοκίνητα που βρίσκονταν στους δρόμους, από τους οποίους πέρασαν τα άλογα, υπέστησαν ζημιές και πολλοί οδηγοί γύρισαν στις οικίες τους σε κατάσταση σοκ. Μετά από αρκετή ώρα και καταδίωξη, τα ζώα μπόρεσαν να οδηγηθούν και πάλι σε ασφαλή περιοχή. Ωστόσο, ένα από τα άλογα θανατώθηκε, σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ