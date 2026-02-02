Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα στις 9 το πρωί (τοπική ώρα) το εισιτήριο των δύο ευρώ για όσους επισκέπτες θέλουν να προσεγγίσουν τη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της ιταλικής πρωτεύουσας, όπου χιλιάδες τουρίστες συρρέουν καθημερινά για φωτογραφίες και για να ρίξουν το παραδοσιακό νόμισμα στο σιντριβάνι.

Το μέτρο, που αποφασίστηκε από τον δήμο της Ρώμης, αφορά τόσο τους ξένους όσο και τους Ιταλούς επισκέπτες. Δεν θα πληρώνουν όσοι έχουν γεννηθεί στη Ρώμη, τα παιδιά έως έξι ετών, τα άτομα με αναπηρία και οι επίσημοι ξεναγοί.

Η αγορά του εισιτηρίου μπορεί να γίνεται επιτόπου με κάρτα, σε συνεργαζόμενα καταστήματα ή μέσω ηλεκτρονικής κράτησης.

Η δημοτική αρχή επιδιώκει με τον τρόπο αυτό να αποσυμφορήσει το μνημείο από την υπερβολική επισκεψιμότητα, που μέχρι σήμερα έφτανε κατά μέσο όρο τις 30.000 άτομα την ημέρα, αλλά και να εξασφαλίσει επιπλέον έσοδα, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 8,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Τα χρήματα θα κατευθύνονται αποκλειστικά στη φροντίδα και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Μετά τις 22:00, πάντως, η είσοδος στον χώρο θα είναι ελεύθερη.

«Η Ρώμη είναι κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι παραμένει προσιτή και ζωντανή για όλους», δήλωσε ο δήμαρχος Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

