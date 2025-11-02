«Γεια σου μπαμπά, μάλλον είμαι η τελευταία φωνή που περίμενες να ακούσεις σε αυτό το ραδιοφωνικό χαιρετισμό. Όμως είμαι εδώ για να σου πω πόσο περήφανη και υπερήφανη είμαι για σένα, για τον αστυνομικό που ήσουν και που θα είσαι. Από εδώ και στο εξής μην ανησυχείς, θα προσπαθήσω να συνεχίσω αυτό που ξεκίνησες, εφαρμόζοντας όλα τα διδάγματά σου. Είσαι ένας σπουδαίος διευθυντής της αστυνομίας και ένας σπουδαίος πατέρας για μένα».

Η παραπάνω συνομιλία αποτελεί την συγκινητική παράδοση της σκυτάλης από έναν πατέρα στην κόρη του. Μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας στην αστυνομική διεύθυνση της Ρώμης, ο πρώτος διευθυντής της αστυνομίας Μορένο Φερνάντεζ βγήκε στη σύνταξη από την 1η Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αποχαιρετισμού μέσω ασυρμάτου στην αίθουσα επιχειρήσεων της αστυνομικής διεύθυνσης της Ρώμης, δίπλα στον αστυνομικό διευθυντή Ρομπέρτο Μασούτσι, ο Μορένο Φερνάντεζ δέχτηκε την αγκαλιά της κόρης του Τζούλια, η οποία παρακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών για αστυνόμους στην Ανώτατη Σχολή Αστυνομίας. Τα λόγια της Τζούλια συγκίνησαν τον πατέρα της, ο οποίος, ως τελευταία αποστολή, διηύθυνε το αστυνομικό τμήμα Σαλάριο- Παριόλι της Ρώμης.

Αλ. Παπαδόπουλος