Σε νέα παράταση της αναστολής της Συνθήκης Σένγκεν για τις πτήσεις και τις μετακινήσεις από την Ισπανία προχώρησε το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών για επιπλέον 15 ημέρες, επικαλούμενο τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια μετά τη μαζική μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Ως άμεση απάντηση, το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε την παράταση των ελέγχων στα σύνορά της για όλους τους επιβάτες που καταφθάνουν από την Ιταλία.

Την ίδια ώρα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε ότι οι έρευνες για τις συνθήκες της μαζικής εισροής από το Μαρόκο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η αξιολόγηση ασφαλείας και η στάση της Ρώμης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, η απόφαση για την 15ήμερη παράταση ελήφθη βάσει των πορισμάτων της Επιτροπής Ανάλυσης για τη Μετανάστευση και την Ασφάλεια των Συνόρων.

Τα ευρήματα της επιτροπής δείχνουν ότι οι παράγοντες ρίσκου που οδήγησαν στην επιβολή των ελέγχων την 1η Αυγούστου εξακολουθούν να υφίστανται.

Παράλληλα, η ιταλική κυβέρνηση διευκρίνισε ότι κατά τη λήψη της απόφασης συνυπολογίστηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναλάβει η Ισπανία σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου η κατάσταση στη Θέουτα να οδεύσει προς μια σύντομη και ομαλή σταθεροποίηση.

Πέδρο Σάντσεθ: «Συνεχίζουμε τις έρευνες για τη Θέουτα»

Στο πολιτικό πεδίο της Μαδρίτης, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ προέβη σε δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνησή του συνεχίζει να ερευνά σε βάθος τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Έναν μήνα μετά τη μαζική και πρωτοφανή εισροή μεταναστών από το έδαφος του Μαρόκου προς τον ισπανικό θύλακα, οι ισπανικές αρχές επιχειρούν να διαλευκάνουν πλήρως τα γεγονότα, ενώ η ευρωπαϊκή κοινότητα παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις της κρίσης στη συνοχή της ζώνης Σένγκεν.